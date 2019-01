Ústí nad Labem - Do hledání ztracené školačky Michaely Patricie Muzikářové z Ústí nad Labem se zapojili i strážníci a dobrovolníci. Čtvrtým dnem prohledávají prázdné domy a opuštěné zahradní chatky. Pátrání bylo zatím neúspěšné.

Do pátrání po dívce z Ústí se zapojili strážníci. | Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Zmizení dvanáctileté dcery ohlásila její matka ve středu. Dívka zmizela po cestě do školy, vzdálené od jejího bydliště zhruba 400 metrů. Kriminalisté zřídili speciální telefonickou linku, kam mohou lidé hlásit své informace. Více o případu čtěte zde: Míšo, vrať se, vzkazují kamarádi

"Do dnešního dne jsme přijali zhruba 40 poznatků, ale žádný z nich nevedl k vypátrání dívky," řekla v sobotu krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. "Pátrání probíhá stále ve stejném rozsahu a se stejnou intenzitou jako v předchozích dnech," dodala.

Do pátracích akcí po nezletilé dívce, která zmizela beze stopy ve středu ráno, se zapojili i strážníci městské policie. Ti již třetím dnem prohledávají prázdné domy, opuštěné zahradní chatky a místa, kde se zdržují bezdomovci. Strážníci prohledali i okolí místa bydliště školačky a další prostory. "Akce budou pokračovat i v dalších dnech, a to až do odvolání," uvedl Jan Novotný z Městské policie Ústí nad Labem.

Popis a fotografie pohřešované školačky.