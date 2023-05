/VIDEO/ Nejpřísnější možný trest padl v pátek 5. května u ústeckého krajského soudu. Dostal ho i se zabezpečovací detencí a s peněžitým postihem Karel K. z Jiříkova na Děčínsku. Toho obžalovali z loňské brutální vraždy jeho o devět let starší milenky. Měl ji ubít a udusit u sebe doma, její tělo měl pak na odlehlém místě Šluknovského výběžku po zabití zapálit, aby se zbavil důkazů.

Eskorta přivedla obžalovaného k soudu, aby si vyslechl verdikt. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Rozsudek není pravomocný, 41letý muž se odvolal. Od počátku totiž tvrdí, že je nevinný, a dokonce senát varoval před justičním omylem. A to navzdory řadě zajištěných důkazů, které dnes soud při vynesení rozsudku rekapituloval. Muž ale tvrdí, že věc zmanipulovala policie. Výjimečný trest si vysloužil především proto, že měl na svědomí už jeden pokus o vraždu. Má také uhradit nemajetkovou újmu pozůstalým přes 3 miliony.

Mezi důkazy zmínila soudkyně Vladimíra Kodatová otisky pneumatik, korálky v popelu, DNA za nehty obžalované. „Tvoří ucelený logický řetězec, který jednoznačně svědčí o vině obžalovaného,“ podotkla soudkyně. Karel K. požadoval revizní psychologické posudky s tím, že ho znalci pořádně nevyšetřili, soud to ale odmítl pro nadbytečnost. „Odmítl spolupracovat,“ konstatovala k jeho postoji k psychologickému vyšetření Kodatová. Muži se nelíbil ani posudek patoložky Andrey Vlčkové. Požadoval i rekonstrukci na místě činu a nové genetické testy. „Jen proto, že se mu nelíbí, dělat se nebudou,“ zamítla to Kodatová.

Podle senátu proběhlé dokazování prokázalo, že muž velmi surovým způsobem zavraždil poškozenou, její ještě žijící tělo naložil do svého vozidla, odvezl mimo obydlenou oblast, tam ji vyložil, a ještě živou polil benzínem. Načež ji zapálil v úmyslu zbavit se důkazů. Svým činem zasáhl nejen do života rodiny poškozené, ale i do té své, poznamenala soudkyně. K uložení výjimečného trestu ji vedla trestní minulost obžalovaného. Toho už před lety pravomocně odsoudili za znásilnění a pokus o vraždu. K jejímu dokonání nedošlo shodou náhod, myslel si totiž, že je jeho oběť už mrtvá. To ale žena nebyla, a násilníka před soudem usvědčila.

Podle senátu není možná resocializace muže, a to zejména za situace, kdy mu chybí náhled na jeho trestnou činnost. Neprojevil lítost, sebereflexi, ani pokání. Podle znalců trpí patologickou sexuální agresivitou a rozkoš mu způsobuje ponížování a zostuzení oběti. Této poruchy si je přitom vědom, diagnostikovali mu ji totiž v dávném mládí, a byl kvůli tomu léčen. V rámci léčby se měl vyhýbat alkoholu, který může být spouštěčem jeho sexuální agrese, on se mu ale nevyhýbal. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný,“ shrnula Kodatová.

Soudkyně ve verdiktu odkázala i na nutnost ochrany společnosti. „Kolik žen by měl obžalovaný ještě napadnout a vystavit nebezpečí smrti, aby mu byl uložen trest doživotí? Už napadl tři ženy, které přežily jen díky souhře náhod,“ poukázala Kodatová. Jakkoli kratší trest než doživotí by podle ní společnost vystavil nebezpečí, že muž někdy v budoucnu napadne další oběť. I doživotí ale hypoteticky umožňuje, aby se obžalovaný dostal ven, proto je součástí trestu i detence. „Pro případ, že by se dostal náhodou na svobodu na podmínku, bude převeden do zabezpečovací detence, tam se bude moct léčit,“ dodala předsedkyně.