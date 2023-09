/VIDEO/ Hrozný křik, alkohol, rozbíjení věcí a pláče malých dětí. Mejdan, který se odehrál nedávno v jednom z panelových bytů na ústeckém Střekově, málem skončil tragédií. Ženu před skokem z okna zachránil až policista, který ji za jednu nohu vtáhl zpět do bytu. Agresor, který měl svoji partnerku mlátit, skončil v poutech.

Drama na Střekově: Žena chtěla vyskočit z okna, partner ji mlátil. Policie zasáhla. | Foto: PČR

Nebýt pozorných sousedů, mohla oslava skončit velice smutně. „Na linku 158 zavolal oznamovatel, že z bytu v horním patře panelového domu je slyšet hrozný křik a rozbíjení věcí. Dle informací se v bytě vyskytuje více dospělých osob a rovněž je slyšet hlasitý pláč malých dětí,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Na místo ihned vyrazilo několik hlídek. „Ve chvíli, kdy policisté zaklepali na dveře bytu, tak otevřel opilý muž, který řekl, že zde mají oslavu. Následně ke dveřím přišla žena, že chce odvést pryč, protože jí muž mlátí. Tento muž, před zraky policistů, ženu vzápětí chytil a mrštil s ní o zem,“ sdělila mluvčí. Policisté agresora zpacifikovali.

Žena, která byla viditelně otřesena, šla do jiného pokoje, kde otevřela okno a snažila se z něj vyskočit. V poslední vteřině k ní přiskočil jeden z policistů a ženu za jednu nohu vtáhl zpět do bytu. Opilý útočník skončil v policejní cele. „Žena byla předána do péče záchranářů zdravotnické záchranné služby. Případ je v současné době v šetření,“ informovala Hyšplerová.

