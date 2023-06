Dřevo za pět prstů. U Malečova někdo pořezal 41 modřínů, škoda je 20 tisíc

Co je doma, to se počítá, si asi řekl zlodějíček, který vyrazil do „panského“ na dřevo. Podle všeho musel mít motorovou pilu dobře nabroušenou, protože v lese v Březí u Malečova pokácel 41 modřínů. Případ krádeže dřeva prošetřují střekovští policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR