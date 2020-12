Nejprve v Trmicích celníci zastavili po 22. hodině ke kontrole osobní vůz fiat. Kromě řidiče taxislužby se ve vozidle nacházeli tři zákazníci ve věku 18 až 19 let. Zákazníci měli smůlu, protože celníci měli s sebou chlupatého kamaráda vycvičeného na vyhledávání drog. Pes označil pravou kapsu bundy jedno z pasažérů. Osmnáctiletý mladík měl u sebe téměř šest gramů marihuany.

V sobotu 28. listopadu hodinu po půlnoci v ústecké Přístavní ulici zastavili bílé vozidlo VW Passat. "Dvaadvacetiletý řidič a o něco mladší spolujezdkyně nebyli kontrolou nadšeni, protože pes označil středový panel vozidla i řidiče. Celníci v panelu nalezli drtičku a papírky, u mladíka zatahovací sáček s marihuanou,“ uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.

O den později, v neděli kolem 19. hodiny, kontrolovala hlídka celníků v téměř shodném složení pod střekovským hradem dodávkové auto Fiat Ducato. Služební pes označil ve vozidle přihrádku nad řidičem, ve které se nacházela peněženka, a poté i nohavici montérkových kalhot spolujezdce. Celníci v peněžence objevili místo drobných mincí pervitin a spolujezdec z kapsy montérek vyndal zatahovací sáček s pervitinem. K tomu ještě injekční stříkačku.

„Řidič celníkům tvrdil, že peněženka není jeho, ale když mu celníci provedli test na přítomnost drog v těle, byl výsledek pozitivní. K tomu řidič raději už nic neříkal,“ uvedl Nejedlý a dodal: „Krátce před půlnocí už mobilní hlídka celníků operovala v Děčíně, kde si vytipovala taxikářskou bílou fabii. Čtyřnohý kolega označil v autě sedícího čtyřiadvacetiletého zákazníka, respektive jeho příruční taštičku. V ní měl injekční stříkačku a tři hezká papírová psaníčka s více než půl gramem pervitinu.“

Odhalené hříšníky i s jejich drogami celníci předali přivolaným policistům.

Nekonečný příběh

Podle Nejedlého jsou ústečtí celníci při odhalování drog v těchto dnech úspěšní. Dokládají to i další případy ze středy 25. listopadu. Tehdy hlídka ústeckých celníků měla též pernou noční směnu. Odhalila přepravu drog ve dvou vozidlech. „Nejprve to byla bílá Dacia Sandero v centru Ústí nad Labem. Řidič na znamení „následuj mě“ nereagoval a odbočil do vedlejší ulice, kde byl ve 21.35 hodin dostižen a zastaven. Řidič chtěl zmizet, protože u něho celníci našli půl gramu pervitinu.

"Vzhledem k podivnému chování řidiče byl čtyřicetiletému muži proveden test na přítomnost drog v těle, který vyšel pozitivně,“ vzpomíná Nejedlý. Dodává, že podobný případ se stal tehdy i krátce před půlnocí v Přístavní ulici ve směru na Neštěmice. V taxíku řidič vezl asi tak čtyřicetiletou zákaznici, která neměla u sebe doklady, zato měla v kapse pět sáčků s více než třemi gramy pervitinu.

Oba zadržení strávili s policisty jistě nepříjemně bezesnou noc. Zvláště, pokud u řidiče je prokázáno, že řídil auto pod vlivem drog. Trestní stíhání takového řidiče bude více než nepříjemné.