Bude to už tři čtvrtě roku, co je ve vazbě Vladimír B. 25letého muže z ústeckých Předlic obžalovali z výroby a distribuce pervitinu. Dokládají to genetické stopy z místní varny. Podle rodiny ale stíhají mladíka neprávem. A petice sousedů z okolí náměstí Prokopa Velikého poukazuje, že se tu drogy i po zavření Vladimíra B. vesele vaří dál. Zatím poslední líčení ve věci proběhlo u ústeckého okresního soudu ve čtvrtek 23. září.

Muž podle obžaloby nejméně od začátku června do konce září 2020 opakovaně nelegálně vyráběl pervitin, který až do konce roku distribuoval po známých. Celkově mělo jít o 50 gramů drogy, vařit měl muž na půdě u souseda. „Neoprávněně vyrobil, jinému prodal a jinak jinému opatřil psychotropní látku a čin spáchal ve značném rozsahu,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Pošíková. Za to mu hrozí až 10 let vězení.

Dotyčný obvinění popírá s tím, že pervitin vyrobit neumí, vařil ho prý jeho 30letý soused. Podle informací Deníku se měli oba dva dřívější kamarádi dostat do pře kvůli jedné ženě. Teď proti sobě Vladimír B. se sousedem stojí výpověďmi, kdy jeden svaluje vinu na druhého. Někteří z příbuzných měli dokonce nabízet úplatek, pokud jeden z mužů vezme vinu na sebe.

Se zmíněným sousedem bylo v této věci vedeno samostatné trestní řízení, vyvázl na podmínku na svobodu. Vladimír B. čeká na rozsudek ve vazbě. „Proti obžalovanému je vedeno již jedno trestní stíhání pro totožnou trestnou činnost z roku 2016-2019,“ vysvětlila žalobkyně s tím, že se měl navíc vaření a distribuce drog dopouštět ve zkušební době dalšího podmíněného odsouzení a panovala obava, že bude vařit dál, když z toho měl finanční prospěch a jiné příjmy neměl.

Proti mladíkovi svědčí podle žalobkyně výpovědi svědků i výsledky domovní prohlídky včetně genetických stop. Podle svědků z okruhu rodiny, kteří v líčení vypovídali, je to jinak. „Syn je ve vazbě stále jen na domněnkách soudu a státní zástupkyně. Podle zákona by musel být doma na svobodě,“ je přesvědčena matka obžalovaného Anděla B. a poukazuje na to, že se na náměstí Prokopa Velikého vesele dál vaří.

Podepsaly to i tři desítky lidí z oblasti v petici, kterou má Deník k dispozici. Starousedlíkům i novějším obyvatelům vadí neklid, který se tu má objevovat od začátku roku. To se tu prý objevují hlavně v noci kamarádi dotyčného souseda Vladimíra B. se záměrem nákupu drogy. „Není tajemstvím, že tento obchod funguje úspěšně ve velkém, pach z varny nelze potlačit,“ napsali petičníci s tím, že se tak děje i přes pravidelné výjezdy policejních hlídek.