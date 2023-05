Rozsudkem skončila kauza výroby a prodeje drog ve velkém, kterou zarazila policie akcí s krycím názvem Pajalo.

Šest mužů z Ústí odsoudili kvůli drogám k létům vězení. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Tresty ve středu 24. května rozdal ústecký krajský soud šesti mužům z Ústecka za výrobu a distribuci drog ve značném rozsahu. Jiří Miker dostal 8 let ve věznici s ostrahou, Emil Miker starší 8 let, jeho mladší jmenovec 9 let, Dezider Csocso 8 let, Martin Csocso 7 let a Miroslav Mirga 8 let. Po propuštění musí také někteří z nich počítat se zákazem řízení a soud jim zabavil telefony i finanční hotovost v řádu desítek tisíc korun.

Středeční verdikt následoval po úterním zahájení hlavního líčení. Na něm dva muži prohlásili vinu a čtyři přistoupili na dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. „Jsou vinní,“ prohlásil dnes předseda senátu Martin Majchrák a v rozsudku popsal, co kladly orgány činné v trestním řízení obžalovaným za vinu. Vyplynulo tak, že muži pervitin vařili z léků z Polska na půdě v Trmicích i ve sklepě v Předlicích a kanystry na přípravu výroby drogy pořizovali v hobby marketu OBI. „Jen doufám, že jste si z toho všichni vzali ponaučení,“ řekl soudce obžalovaným.

Rozsudek je pravomocný. V případě dohod opravný prostředek ani není možný, Emil Miker starší se práva na odvolání vzdal a Jiří Miker po poradě s jeho ženou také. Obžalované nyní z vazebních věznic v Litoměřicích a Teplicích expedují do výkonu trestu. Na krajském soudu se drogy neřešily zdaleka poprvé. „Drogová trestná činnost je v Ústí snadná cesta, jak přijít k penězům,“ poznamenal Martin Majchrák s tím, že zdejší orgány činné v trestním řízení jsou zároveň také poměrně úspěšné v odhalování pachatelů a spravedlnost každého z nich dřív nebo později dožene.