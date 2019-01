Ústí nad Labem – Krajský soud v Ústí nad Labem ve středu rozhodl, že dva bývalí ředitelé úřadu Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad Petr Kušnierz a Pavel Markvart, někdejší náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda a úřednice Irena Kotlanová jsou viní v kauze ovlivňování výběru projektů dotovaných penězi z evropských fondů.

Ústecký krajský soud vynesl 23. března rozsudek v kauze údajného ovlivňování projektů v ROP Severozápad. | Foto: ČTK/Zavoral Libor

Ústecký krajský soud poslal bývalého ředitele úřadu Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad Petra Kušnierze na sedm let do vězení za ovlivňování výběru projektů dotovaných penězi z evropských fondů.

Zneužití pravomoci



Uznal ho vinným ze zneužití pravomoci a poškozování finančních zájmů Evropských společenství. Bývalý náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda dostal tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let.

Předsedkyně trestního senátu Kamila Elsnicová glosovala celou kauzu odkazem na slogan ROP Severozápad, který zní Vize přestane být snem. "Po této kauze by heslo mělo znít Vize jen některých osob z podnikatelsko politické sféry přestane být snem," řekla v odůvodnění rozsudku Elsnicová.

Zároveň naznačila, že obžalovaní nebyli hlavními hybateli dění kolem ROP Severozápad.

Další bývalý ředitel úřadu ROP Pavel Markvart odešel od soudu s dvouletým podmíněným trestem s odkladem na tři roky. Podmíněný trest udělil soud i úřednici Ireně Kotlanové, která dostala dva roky vězení se čtyřletým odkladem. Další bývalý ředitel úřadu ROP Petr Vráblík a někdejší právník úřadu Jan Martinovský byli obžaloby zproštěni.

Kouda podle soudu předložil Kotlanové seznamy zájmových projektů, které měly projít přísným hodnocením ROP Severozápad. Zároveň jí podle soudu vyhrožoval, že může přijít o práci, pokud projekty nebudou schváleny. Soud mu za zneužití pravomoci uložil kromě podmíněnému trestu i zákaz činnosti na pět let. Podmínku za zneužití pravomoci dostal i Markvart.

7 let natvrdo, co na to mám říct



Trest Kotlanové je podmíněný, protože jí soud přiznal status spolupracující obžalované.



Sedmiletý trest pro Kušnierze je souhrnný. Protože se měl skutků dopustit v době, kdy byl v podmínce za první trest za úplatky, soud tento rozsudek zrušil a vynesl souhrnný trest. Kušnierz přitom čelí dalšímu obvinění. Od loňského prosince je stíhán rovněž za ovlivňování projektů ROP Severozápad.



Oproti podané obžalobě soud Kušnierze zprostil obžaloby z manipulace s hodnotiteli projektů. Ti měli být losováni, v ROP Severozápad ale byli dosazováni přímo. Kušnierz nechtěl výši trestu komentovat.

"Sedm let natvrdo, co na to mám říct," řekl Kušnierz, který od soudu odešel ihned po vyhlášení rozsudku, neposlechl si ani jeho odůvodnění.

Ke kauze se vyjádřil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) s tím, že má o rozsudku zatím jen kusé informace.

Odškodnění kraji



„Musíme si počkat, než rozsudek dostaneme v písemné podobě a budeme se s ním moci podrobněji seznámit. Zatím se k tomu můžu těžko vyjádřit," uvedl hejtman.



Ústecký kraj v soudním řízení požadoval odškodnění, soud mu ho ale nepřiznal. Bude si muset požádat v civilně právním řízení.



„Už když jsme se o odškodnění přihlašovali, zaznívaly názory, že se to stejně bude muset řešit takto. Soud neřekl nic nového, než co jsme očekávali," dodal Bubeníček s tím, že celá kauza podle něj poškodila jméno Ústeckého kraje.



„To, že se soudní proces blížil ke konci, čekalo se na rozsudek a hodně se o tom v poslední době hovořilo, jménu kraje určitě neprospělo," řekl Bubeníček.



Soud se rozsáhlou kauzou zabýval od září 2014. Před soudem stálo původně osm lidí, nakonec stanulo před soudem šest obžalovaných. Žalobce viní bývalé politiky a úředníky z ovlivňování projektů podnikatelů, ale i obcí a měst.