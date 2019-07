Na lavici obžalovaných sedí Fabio Jungmann, který čelí obžalobě ze zločinu loupeže a současně i z přečinu výroby a držení látek k výrobě drog. Obvinění ale odmítá a v rozhovoru pro Deník tvrdí, že naopak bojuje proti šíření drog ve společnosti.

Podle obžaloby měl Jungmann vloni na přelomu srpna a září vyhrožovat svému bývalému známému, poškozenému panu M. (Deník jeho jméno zná, pozn. red.), který mu dlužil peníze. „Vytrhl mu z ruky mobilní telefon, který hodil na zem, přičemž držel v ruce krátkou střelnou zbraň, hlavní směrem k poškozenému,“ píše se v obžalobě.

„Když mi ji přikládal ke kolenu, byl to těžký kov a měl jsem strach. Říkal: ‚Ty mi nevrátíš ty peníze? Mám tě střelit do zadku, do kolena, nebo ti mám ustřelit palec?‘ Když na mě mířil, vzal mi mou tašku,“ popisoval u soudu ve středu 24. července pan M.

Právě příruční taška přes rameno hraje v celém případu zásadní roli. Jungmann totiž loupež se zbraní odmítá, nemá ani zbrojní průkaz. Naopak tvrdí, že tašku poškozenému vzal právě kvůli tomu, že v ní dotyčný měl drogy. „Odevzdal jsem ji policistům. Byl v ní mobil i zápisník se všemi telefonními čísly na drogové dealery, na uživatele drog včetně dětí školou povinných,“ říká Jungmann.

Poškozený zastává jinou verzi příběhu. „Párkrát jsme si dávali pervitin u něj doma. Šňupali jsme ho nosem. Je vtipné, že je proti drogám, když je sám bral,“ tvrdí pan M., který byl prý sám asi pět let závislý na pervitinu a bral extázi.

Drogová minulost

„Byl jste také několikrát trestán pro drogovou trestnou činnost,“ připomněl poškozenému během hlavního líčení soudce Lubomír Hrbek, který ho současně konfrontoval s Jungmannovou výpovědí. „Pan Jungmann říkal, že naopak on zakročil vůči vám z pozici toho správného, že nechtěl, abyste prodával nekvalitní drogy,“ uvedl soudce.

„Lže, vytáhl na mě zbraň a vzal mi tašku,“ stál si za svým svědek, který prý už vede řádný život a s drogami podle svých slov skoncoval.

Vedle loupeže tak čelí Jungmann také obvinění kvůli odevzdané tašce, kde bylo několik gramů pseudoefedrinu pro výrobu drog a více než gram metamfetaminu. „Jasně jsem policistům řekl, že si do Ústí přijeli lidé pro drogy. Já jsem jim je zabavil a odevzdal policii," doplnil Jungmann. Hlavní líčení bude pokračovat 9. října výslechem svědků včetně členů policejního toxi týmu.

Když budu mlčet, zavřou mě a nikdo se o drogách nedozví, říká v rozhovoru pro Deník Fabio Jungmann.

Jste obviněný ze spáchání zločinu loupeže a přečinu výroby a držení drog. Jak k těmto dvěma věcem v roce 2018 došlo?

S obviněním naprosto nesouhlasím. Jasně jsem policistům řekl, že si do Ústí přijeli lidé pro drogy. Já jsem jim je zabavil a odevzdal policii. Místo toho, aby mě pochválili, tak mě obvinili.

Jak jste se do celé situace dostal?

Kontaktoval mě pan M., že si sem k němu jedou lidi z Pardubic pro drogy, a že pokud chci, tak si pro ně také můžu dojít. Sešel jsem se s nimi u benzinové stanice. Tam čekala parta z Předlic, jedna velká drogová skupina, která drogy vyrábí a vaří. Pan M. pro drogy šel, já jsem mezitím volal na policii, že na benzinové stanici mají drogy a že by bylo vhodné, aby se tam policisté zastavili a dotyčné zatkli. Nic se nedělo, tak jsem jim sám drogy odebral a odnesl je na policii.

Kam jste je odnesl?

Drogy jsem byl odevzdat přímo na krajský toxi tým. Jak recepční, tak policisté vědí, že jsem tam byl osobně, všichni je ale ode mě odmítli převzít. Od recepční mám i písemné potvrzení, že jsem na místě i s drogami byl. Oficiálně se mi je podařilo odevzdat až o několik dnů později.

Jak na vás pan M. přišel?

Znám se s ním od dětství, ze základní školy. Několikrát jsem ho upozorňoval, že jeho aktivita není v pořádku. Dopátral jsem se i osob, které skončily na JIP v Ústí, protože jim údajně prodal drogy a ve finále to byly jedy, soli nebo hnojiva. Drogy už mi několikrát i sám nabízel. Řekl jsem mu, že až bude mít něco zajímavého, ať se mi ozve. Jakmile mi vloni řekl do telefonu, že sem jede s nějakými lidmi a že nejsou z Ústí, tak to pro mě bylo zajímavé.

Sleduje drogovou scénu

V čem je to pro vás zajímavé?

Drogovou scénu v Ústí nad Labem sleduji dlouhodobě, v živnostenském listě mám uvedené zpravodajství. Skupinu, která v Ústí vyrábí drogy, také sleduju dlouhodobě. Ať už jde o zavřenou večerku ve Všebořicích, výbuch v Předlicích, propojení veřejných peněz a získávání zakázek pro různé firmy, vše spolu souvisí, takže z toho důvodu to pozoruji.

Přeci jen ale nejste policista, tak proč vás to tolik zajímá?

Nejsem policista, nicméně všichni víme, že se v Ústí s drogami obchoduje. Když jsem začínal podnikat v oblasti kultury a zábavy, všiml jsem si, že pokud mladí lidé budou brát drogy, tak se nebudou chodit bavit, nebudou chodit za kulturou, zničí si zdraví. Je to tedy má občanská aktivita.

Může si vás někdo najmout, abyste získával informace pro něj?

Ano, je to možné, policistům jsem to také nabízel. Oficiálně jsem jim napřímo dal už dvakrát informace o drogách, nepřímo tak asi pětkrát až šestkrát.

Mimo jiné jste obviněný ze zločinu loupeže, dokonce jste měl vytáhnout krátkou střelnou zbraň a namířit na poškozeného M.

Policistům jsem odevzdal kompletní tašku, kterou jsem panu M. odebral. V ní byl mobil i zápisník se všemi telefonními čísly na drogové dealery, na uživatele drog včetně dětí školou povinných. Následně si ho předvolali a on řekl, že o drogách nic neví, že lidi z Pardubic vůbec nezná a že jsem ho o tu tašku oloupil a že jsem na něj vytáhl střelnou zbraň. V té době jsem měl na facebooku profilovou fotku ze seriálu Křižovatky života, kde jsem vystupoval jako policista a držel zbraň. Takže si prostě vymyslel, že mám zbraň. Nemám zbrojní průkaz, nemám zbraň, nic takového.

Co od toho celého očekáváte?

Očekávám, že státní zástupce Vojtěch Jakovec toho už zanechá. Není možné, aby se tady na základě jedné svědecké výpovědi rozeběhlo obvinění proti mé osobě. Když mi vykradli byt, policie mi sdělila, že na základě pouze mé výpovědi nelze říci, že šlo o vyloupení. V tomto případě ale už tomu tak je, jedna výpověď drogového dealera pana M. a hrozí mi vězení. Nevím, proč na mě mají dvojí metr.

Nebojíte se drogového prostředí?

Do této doby jsem mlčel, je to dilema jít s tím ven. Když budu ale mlčet dál, zavřou mě a nikdo se o tom nedozví. Jsem donucený vyložit karty na stůl. Když mě někdo zastřelí, aspoň bude můj příběh zaznamenaný.

Reakce státního zástupce

„Vzhledem k tomu, že soudní projednávání daného případu je v současné chvíli teprve v počáteční fázi, se k předmětné věci zatím nebudu vyjadřovat,“ uvedl státní zástupce Vojtěch Jakovec.