Senát ho uznal vinným kromě znásilnění i ze zneužití dítěte k výrobě pornografických materiálů, výroby dětského porna a loupeže. Fota a videa umisťoval i na internet.

Zkušený recidivista se na místě proti trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou odvolal, státní zástupkyně si nechala lhůtu na rozmyšlenou. Třicetiletému nezaměstnanému Ústečanovi, který se ke všemu kromě loupeže doznal, hrozil až úhrnný šestnáctiletý trest vězení.

Muž, který celé líčení sledoval bez jediného slova a se sklopenou hlavou, se podle soudu hrůzných činů dopustil se sníženou příčetností ovlivněnou pedofilií a užíváním pervitinu. I proto mu soud po propuštění nařídil ochranné sexuologické léčení. Než odešel v doprovodu eskorty ze soudní síně, přítomné tiše pozdravil.

Několikrát trestaný muž od prosince 2015 do března následujícího roku fotil v bytě ve střekovské Nové ulici ve vaně sedmiletou holčičku a pořídil 357 snímků. Téměř tři desítky z nich zachycovaly její obnažené pozadí vleže s roztaženýma nohama a detailní záběry genitálií. „Jeho činy postupně gradovaly od focení až ke znásilnění. I když je doznání obžalovaného polehčující okolností, přitěžující jsou jeho činy vysoké společenské nebezpečnosti,“ uvedla při vynesení rozsudku předsedkyně senátu.

Na notebook své družky a na server, kde lidé sdílejí své rodinné či dovolenkové fotografie, pak nahrál přes tisícovku fotek děvčat mladších 15 let včetně vlastní dcery v erotických či sexuálně vyzývavých pózách. Na některých snímcích byly vidět jejich pohlavní orgány i pohlavní styk s nimi.

Znásilnil vlastní dcerku

Od poloviny roku 2017 se pak téměř půl roku pohlavně uspokojoval v bytě na své roční dceři. "Svlékl se do naha a svůj pohlavní úd jí přikládal na přirození, částečně jej strkal do přirození, včetně svých prstů a krmil ji bílým krémem tak, že si jej natřel na svůj pohlavní úd, ze kterého si krém nechával olizovat," uvedla při zahájení líčení žalobkyně. Pavel Jan N. si to i natočil na mobilní telefon. Přibližně ve stejné době natáčel tehdy ani ne pětileté polonahé děvčátko, které mu bylo známými svěřeno, na trávě před domem na Střekovském nábřeží.

Pedofil kriminalistům vyšetřování výrazně ulehčil. Na paměťové kartě jeho fotoaparátu totiž navíc objevili přes šest tisíc různých videí a fotografií. "Na nich byly zachyceny částečně či zcela obnažené děti zjevně mladší 18 let, včetně dětí mladších deseti let v sexuálně vyzývavých polohách, při souloži a orálním sexu s dospělými osobami a při jiných sexuálních praktikách," vylíčila státní zástupkyně.

V lednu 2018 pak ještě částečně maskovaný recidivista stihl ve Vilové uličce oloupit o mobilní telefon desetiletou dívku, která má dodnes obavy z podobně oblečených mužů procházejících po ulici.

Podle rozsudku musí navíc Pavel Jan N. zaplatit poškozeným půl milionu korun a 4,5 tisíce korun za uloupený mobil. Se zbytkem finančních nároků senát odkázal jejich zmocněnce na občanskoprávní řízení.

Tomáš Prchal