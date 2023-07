Za polovinou je u ústeckého krajského soudu hlavní líčení v případu zhruba 45letého muže původem z Chomutova. Ten měl delší dobu pohlavně zneužívat původně 14letou, později 15letou dívku z Mostu. A to dokonce s vědomím její matky, které za to platil. Muž za dívkou dojížděl z Českých Budějovic, kde působil u vězeňské služby a trénoval v sportovním oddíle. Také měl chtít intimní fotky nejen od dívek odsud, ale i z jiných měst, kam jezdil jako sportovní funkcionář na závody.

Jeho jednání pak začala řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Obžalovaného stíhají na svobodě. Jestli byl kvůli trestnímu stíhání postaven dočasně nebo trvale mimo službu, není zřejmé. „S ohledem na citlivost případu mohu pouze sdělit, že v dané věci jsme předložili státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

V přípravném řízení orgány zajistily plejádu jeho konverzací s dívkami po chatu a vyslechli řadu svědků. „Je to nepravdivé a zkreslené,“ reagoval v pondělí 17. července u ústeckého krajského soudu muž na jedno z podaných vysvětlení. Podobně komentoval i řadu dalších svědectví.

Obžaloba: Za kontakty platil matce

Reportér Deníku byl na tomto jednání přítomen. Podle toho, co muž říkal, sice přiznává oboustranně dobrovolný pohlavní styk s mladou Mostečankou. Ale s tím, že k němu došlo až po jejích 15. narozeninách. K obtěžování dalších dívek na facebooku muž namítá, že konverzace neměly erotický charakter. Obžaloba muži klade za vinu 6 skutků. „Zločin pohlavního zneužití a znásilnění, přečiny šíření pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem,“ kvalifikuje některé ze skutků státní zastupitelství. Za nejzávažnější ze zločinů hrozí až 12 let vězení.

Nejbližší vztah navázal muž s mladou Mostečankou. Podle dokumentu si spolu v letech 2019-20 nejprve posílali intimní fotky a videa, načež spolu měli prokazatelně několikrát oboustranně dobrovolný sex. Kontakty mezi mužem a dívkou probíhaly s vědomím její matky a nevlastního otce. Těm za to muž podle obžaloby naposílal postupně nejméně 60 tisíc korun. Jak dál vyplynulo, peníze používali nejspíš i na nákup pervitinu. Podle svědectví byly podmínky v rodině tristní a dívka dokonce v Mostě žebrala o jídlo a sbírala nedopalky, aby měli dospělí co kouřit.

Obžalovaný: Nepsali jsme si závadově

Další mužův delikt se týká podobného reálného vztahu s dívkou, které v té době nebylo ještě 18 let. Ještě další skutky spočívají v nevhodných konverzacích po síti se sexuálním podtextem s dívkami, které neměly ani 18 let. Nakonec se měl muž podle obžaloby po obdobné konverzaci na facebooku, kdy jí posílal i fotky svého penisu, pokusit o znásilnění dívky pod 15 let. A to poté, co ji vylákal k setkání pod příslibem pomoci s domácím úkolem.

V pondělí četl v Ústí předseda senátu Martin Parolek protokoly o podání vysvětlení také od dívek, které nemají vztah k obžalobě. Obžalovaný to měl na ně „zkoušet“ na facebooku, nevhodně komentovat jejich fotky a požadovat po nich snímky v sporém odění. Některým bylo dokonce jen 12 let a muž je potkával většinou během působení v mládežnickém sportu v Českých Budějovicích a okolí. Jedna z dívek popsala, že když jí bylo dvanáct nebo třináct, napsal jí obžalovaný po facebooku, že jí to na závodech slušelo.

Dál muž dívkám po sociální síti psal, že mají postavu jako modelka, že by se měly vyfotit odvážněji než v tílku, že mají určitě hodně obdivovatelů, že je jeden z nich a ať mu pošlou fotku. Podobných svědectví zaznělo u soudu v pondělí několik. Obžalovaný to označil za uměle rozdmýchanou iniciativu vyšetřovatelů ve stylu Me Too. Pokud prý školačkám psal něco „na tělo“, chtěl je podpořit v pochybnostech o postavě, případně zabránit, aby nechaly sportu. „Nikdy jsme si nepsali závadově,“ řekl obžalovaný.

Jak dál vyplynulo, sám muž některým dívkám posílal fotku v jeho služební uniformě či jak střílí na střelnici. Některé dívky závadovost konverzací rozporovaly, ale jiné potvrzovaly a některé ze sportu dodávaly, že tím byl vyhlášený. Některé dívky si ale zajištěné lechtivé konverzace přes sítě podle podaných vysvětlení ani nepamatovaly s tím, že něco takového dělaly častěji a braly to jako nezávaznou hru, kdy posílaly mužům také fotky postahované z internetu s tvrzením, že jde o jejich snímky.

Proces v Ústí pokračuje, začátkem srpna má u soudu vypovídat poslední svědkyně.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín