Loupežník dal pokladní banky papírek s výhrůžkou, že ji zastřelí. Soud ho nyní poslal do vazby.

Soud poslal 56letého muže, co přepadl banku v centru Ústí nad Labem, do vazby. | Foto: Deník / Karel Pech

Do vazby poslal v sobotu před polednem okresní soud loupežníka Jiřího M. Byl to právě on, kdo ve středu 15. dubna vešel do ústecké pobočky Sberbank, kde dal pokladní lísteček s pohrůžkou, že ji zabije, pokud mu nedá peníze. Ty pak použil na alkohol a získání ženské společnosti. Policie ho zatkla ve čtvrtek odpoledne a našla i zbytek ukradených financí. Jak vysvětlila státní zástupkyně Jana Jelenová, rozhodnutí o vazbě je pravomocné.