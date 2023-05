Streamování obsahu za finanční odměnu vyžaduje živnostenské oprávnění, což ne každý tvůrce ví. Na jednoho si ústecká kriminálka počkala na ústeckém hlavním nádraží. Sám ji na streamu prozradil, že tam míří.

Novby na cestě do Ústí nad Labem | Foto: Twitch.tv

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality Ústí nad Labem prověřují případ streamera pocházejícího z Ústí nad Labem. Na sociálních sítích si říká Novby, pravým jménem Jiří B. (22), a živě vysílá ze svého každodenního života. Už delší čas vysílal na streamovacích platformách a pobíral za to finanční odměnu. K této činnosti je ovšem nutné mít potřebné živnostenské oprávnění, což neměl. V průběhu prověřování vyšlo najevo, že se muž pohybuje po území celé České republiky a je značně obtížné ho někde zastihnout. Úkol to byl o to obtížnější, že vzhledem k nízké sazbě odnětí svobody, která v případě odsouzení hrozí, nedal státní zástupce souhlas se zadržením.

FOTO: Lezec ve skalách u Tisé spadl na balvan a utrpěl závažná poranění

„Kriminalistům nezbylo než se načas stát sledujícími jednoho z profilů podezřelého streamera a čekat na vhodnou příležitost. Trpělivost přinesla ovoce, neboť v jednom streamu byla zachycena informace, že podezřelý cestuje vlakem do Ústí nad Labem,“ řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. „Vzhledem k tomu, že celou cestu natáčel a živě streamoval, bylo možné určit čas a místo příjezdu podezřelého do Ústí nad Labem, a ještě na nádraží ho přímo v průběhu vysílání kontaktovat,“ dodala.

Za svoji kariéru si dle odhadů vydělal přibližně 1,5 milionu korun. Sám streamer se nechal slyšet, že ušlou daň finančnímu úřadu uhradí.