„Dnes je všechno otevřeno a na nás už se zapomnělo,“ prohlásil 48letý Jiří Janeček ve středu 30. června před ústeckým okresním soudem. Mluvil o hospodských, kteří se během nejtvrdších protipandemických opatření spojili v iniciativě Chcípl PES. Z Jinců na Příbramsku sice přijel v napohled dobré náladě, ale jak se sám svěřil, přišel o tři hotely, 70 zaměstnanců a bojovat musí i o svůj pivovar. Aby toho nebylo málo, čelí obžalobě. Jedno z petičních míst hnutí vzniklo i v ústecké restauraci Veranda. A tam se měl Janeček dopustit navečer 9. února násilné loupeže, za niž hrozí až 10 let vězení.

Do bistra ve čtvrti Klíše tehdy ještě s kolegou přišel 50letý ústecký bloger Libor M. a podle jeho slov se tam zástupcům iniciativy pokoušel klást otázky. Schůzi živě přenášel telefonem na svůj facebookový profil i s komentářem. Co přesně incidentu předcházelo a k čemu došlo pak, je zatím spíš otázka. Jasný je jen výsledek: mužův mobil roztříštěný snad na tisíc kousků, a to právě Janečkem. „Poškozenému násilím páčil palec levé ruky, vytrhl mu telefon, velkou silou jím udeřil o zem a tím ho rozbil,“ popsal státní zástupce Vojtěch Jakovec.

Poškozený muž od roku 2014 bloguje na portálu iDNES. Podle svých slov se zabývá politikou a u soudu se několikrát označil za vlastence. Za lockdownu mu vadil nedostatek pozornosti ze strany hlavních médií, zatímco zástupci iniciativy Chcípl PES jí podle něj měli dost. „Chtěl jsem se jich zeptat, jestli vědí o novém světovém řádu, a zjistit, jestli nejsou opozicí řízenou Bakalou,“ popsal Libor M. Pak se prý „strhla lavina“, zvedlo se několik osob a Janeček mu nakonec násilím vytrhl z ruky telefon. Přitom mu měl vykloubit palec.

Muž prý na schůzi neměl co pohledávat

Libor M. připustil, že mu Janeček telefon zaplatil, neváhal ale zavolat policii a rozjelo se trestní stíhání. Šéf Chcípl PES se však necítí vinen spácháním žalovaného skutku. „Svolali jsme uzavřené sezení společnosti, kam se pan M. dostal jen proto, že prošel s hlídkou policie,“ popsal zakladatel hnutí. Jeho ústečtí členové tehdy prý dostali od policie hodinu, aby jednali o apelu na vládu kvůli kompenzacím. Libora M. nejspíš nikdo neznal a prý schůzi jen rušil.

Podle Janečka ho k odchodu vyzvalo postupně hned několik lidí. „Šel jsem ho asi jako desátý v řadě znovu poprosit, aby nás nenatáčel a neříkal nepravdivé komentáře,“ líčil dál Janeček. Potvrdil, že pak Liborovi M. rozbil telefon, nelámal mu ale prý palec. „Policie to kvalifikovala jako loupež a strávil jsem noc v policejní cele. Asi předpokládali, že budu v jiné restauraci rozbíjet jiné telefony,“ poznamenal.

Kromě toho, jak důrazný Janeček při incidentu byl, stojí senát především před otázkou, jestli měl Libor M. na akci co dělat. Podle Janečka byla totiž ryze privátní, pro novináře udělali tiskovku extra. „Hájil jsem práva svoje i dalších přísedících na uzavřené schůzi,“ tvrdil zakladatel iniciativy Chcípl PES. Libor M. ale oponoval, že pokud akci pořádalo politické hnutí, neměla být uzavřená. Výzev k odchodu si prý nevšiml. „Že mě předem upozorňovali? Za mnou nebyli. Jestli to řekli u jejich stolu, tak jsem to neslyšel,“ konstatoval Libor M.

Senát líčení odročil, příště chce vyslechnout další svědky přítomné incidentu a přehrát si videozáznamy z Verandy.