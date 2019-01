Ústí nad Labem – Podle ústeckého soudce je mezi obžalovanými také jeden německý občan. Záhadný muž není nikdo jiný, než Alexandr Novák, který byl odsouzen za korupci. Bývalý senátor za ODS pobývá nyní v zahraničí a policie ho zatím nevyslechla.

Téměř 14 miliard korun má být škoda v kauze týkající se manipulací s evropskými dotacemi na severozápadě Čech. Jediným z 24 obviněných, který je stíhán vazebně, je někdejší vlivný podnikatel a člen ODS Daniel Ježek. Již v úterý policie v souvislosti s tímto případem zadržela 18 osob z řad politiků, úředníků a podnikatelů z Ústeckého a Karlovarského kraje. Kromě Ježka jsou ostatní stíháni na svobodě.

CELA V TEPLICÍCH

„Vyšetřovatelé mi uvedenou škodu 13,9 miliard nezdůvodnili a podle našeho názoru je nepodložená. Škoda žádná nevznikla." Advokát Daniel Ježka Daniel Kis

Do vazby v Teplicích poslal podnikatele Ježka soudce ústeckého okresního soudu Martin Majchrák až deset minut po čtvrteční půlnoci. „Uvalil jsem na Ježka jenom koluzní vazbu, aby nemohl případně ovlivňovat svědky. Státní zástupce si podal stížnost, protože chtěl též vazbu útěkovou, pro kterou jsem neshledal důvod," vysvětlil Deníku Majchrák. Soudce také uvedl, že mezi obviněnými v trestní kauze kolem Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad je i jeden německý občan.

Zmíněným „Němcem", který je obviněn, ale nebyl dosud vyslechnut, protože je v zahraničí, mínil exsenátora Alexandra Novákova. Ten má totiž německé občanství.

Podle Majchráka chce policie a státní zástupce vyslechnout přes 120 osob a svědků. „Vazba na Daniela Ježka je důvodná, protože obviněný značnou část svědků zná a má k nim i jisté vazby," dodal Majchrák.

ROP Severozápad podpořil od roku 2008 více než 500 projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji částkou 19,4 miliardy korun.

Policie vyčíslila škodu v této kauze na 13,9 miliard. Mimořádně vysokou škodu potvrdil i Majchrák. „Trestnou činnost s takovouto výší škody, se domnívám, zdejší okresní soud ve vazebním zasedání ještě neřešil," řekl Majchrák.

Ježkův advokát Daniel Kis pro Deník uvedl, že jeho klient žádnou vinu necítí. „Vyšetřovatelé mi uvedenou škodu 13,9 miliard nezdůvodnili a podle našeho názoru je nepodložená. Škoda žádná nevznikla," řekl Daniel Kis.

KUŠNIERZ PROMLUVIL

Ježek, který byl vlivným členem ODS v Ústeckém kraji, nejenže vinu odmítá, ale bude požadovat posudek na hodnověrnost, tedy i psychickou integritu spolupracujícího obviněného Petra Kušnierze. Právě bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad, který již byl odsouzen na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci, měl policii sdělit zásadní informace. Současně je Kušnierz také mezi obviněnými.

„Jana Vaňhová se s obviněním nemohla dostatečně seznámit, protože neměla v cele ani brýle." Marie Benešová

Informací o Danielu Ježkovi příliš není. Ví se, že jde o majitele nemovitostí, podnikatele ve fotovoltaické energetice a vlastníka heren (např. v Aši), hotelu a dalších nemovitostí v Chorvatsku. Údajně má nemovitosti společně s Alexandrem Novákem v USA.

STYČNÝ DŮSTOJNÍK

Ani Leo Steiner, který na machinace s dotacemi v kraji upozorňoval jako první, o Ježkovi toho příliš neví. „Osobně ho neznám. Nikde oficiálně nefiguroval. Byla to z mého pohledu jakási převodovka mezi úřadem ROP Severozápad, podnikateli a politiky. Jiní o něm hovoří jako o styčném důstojníkovi, díky čemuž je tolik v hledáčku orgánů činných v trestním řízení," myslí si Steiner.

Údajně machinace s dotacemi na ROP Severozápad začala ODS, kdy byl ve funkci hejtmana Jiří Šulc. Právě lidé kolem něho měli tento důmyslný systém vymyslet. Jenže v roce 2008 vyhrála krajské volby sociální demokracie a její představitelé byli přijati „do klubu vyvolených". Hejtmankou se stala Jana Vaňhová. Proto dnes čelí obvinění i ona a také bývalý krajský předseda ČSSD Arno Fišera.

Ani jeden z nich včera redaktorovi Deníku nezvedal telefon. Vaňhovou zastupuje advokátka Marie Benešová spolu se svým synem. Ta pro Deník uvedla, že rozsáhlé obvinění má 183 stran. „Je nesrozumitelné, proto je napadneme. Má mandantka se s ním nemohla dostatečně seznámit, protože neměla v zadržovací cele ani brýle. S obvinění nesouhlasí, ale prohlášení k tomu poskytne až později," uvedla Benešová. Následně dodala, že policií vyčíslená škoda 13,9 miliardy korun je nesmyslná.

Předseda ústecké ČSSD Miroslav Andrt očekává, že Vaňhová a Fišera, kteří donedávna patřili mezi nejvlivnější členy krajské ČSSD, minimálně pozastaví členství ve straně. Oba pozve na sobotní jednání krajského výkonného výboru. Vaňhová je stále předsedkyní ČSSD v Chomutově, navíc je členkou ústředního výkonného výboru strany. Fišera, který byl v letech 2011 až 2012 krajským předsedou, je teď řadovým členem v Ústí.

Za ODS je mezi obviněnými kromě Ježka i Alexandr Novák nebo ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. Kauza se týká i bývalého primátora Mostu Vladimíra Bártla (ODS), který je nyní ředitelem odboru ministerstva průmyslu a obchodu. Krajský šéf ODS Jiří Kulhánek považuje současnou kauzu za záležitost, která již není aktuální. Jde o dotace, které se rozdělovaly již před několika lety.

STÍN NEDŮVĚRY

„Přesto nás zasahují i v současnosti, protože vnášejí do politiky stín nedůvěry. Co se stalo, je důsledek toho, že tzv. papaláši se nechovali slušně," uvedl Kulhánek. „Bude dobré, když se to prošetří, a je to poučení pro ostatní, aby neřádili jako utržení ze řetězu, když se dostanou do určité pozice," zdůraznil Kulhánek.

Co je přesně Regionální operační program Severozápad ROP Severozápad vznikl v roce 2006 a rozděloval evropské dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj. Během svého působení podpořil 536 projektů měst, krajů i soukromých společností částkou 19,4 miliardy korun. Nepodařilo se ale vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy korun. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad proplatil na konci letošního června poslední prostředky z přidělené dotace. Nejvíce úspěšných projektů realizovaly Ústecký a Karlovarský kraj, statutární město Ústí nad Labem a Krajská zdravotní, a. s. Modernizací prošlo v regionu 30 školních a předškolních zařízení, rekonstruováno nebo nově vystaveno bylo 245 kilometrů silnic. Celou řadu projektů musel zkoumat policie. Padlo několik trestných oznámení a soudních procesů. Například ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že si ČSSD spolu s ODS udělaly z ROP Severozápad "dojnou krávu". Úřad završil po deseti letech své existence proplácení projektů, tím však jeho úloha nekončí. Dále pokračují kontroly projektů v období tzv. udržitelnosti, které potrvají u posledních proplacených projektů až do roku 2021.