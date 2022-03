Podezřelé aktivity u jednoho domu v Povrlech si v neděli 20. března po třetí hodině ráno všiml náhodný svědek. Zatelefonoval na tísňovou linku policie a oznámil, že na místě zastavilo vozidlo, pohybují se tam dva podezřelí muži a nahlížejí do aut. Na místo ihned vyrazila hlídka, která však v okolí podezřelé muže nenašla.

Policisté hovořili s očitým svědkem a poradili mu, že kdyby se muži vrátili, tak ať znovu zavolá. "Zhruba po hodině svědek opět volal a to už policejní hlídka byla úspěšná. Na místě překvapila dva třiadvacetileté muže, kteří si již do svého vozidla připravovali věci k odcizení. Jednalo se o 35 kusů různých motorů pocházejících z blízkého skladu, do kterého se vloupali," popsala události policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté muže zadrželi a převezli je na služebnu. "Při výslechu se přiznali, že motory chtěli odcizit a prodat ve sběrných surovinách. Zároveň z výslechu vyplynul další dvaadvacetiletý spolupachatel, který ovšem toho dne z lupu vypadl, protože jej jiná policejní hlídka chytila za volantem, i když má vysloven zákaz řízení vozidel. Den předtím se ale na vloupání do stejného objektu podílel. V tu noc ale nemohl, tak byl osloven a zastoupen 'kolegou'," přiblížila mluvčí Hyšplerová.

Předběžně vyčíslená škoda se pohybuje kolem 160 tisíc korun. Nyní jsou všichni tři podezřelí z trestného činu krádeže. "Vzhledem k tomu, že v minulosti byli za majetkovou trestnou činnosti již odsouzeni, tak jim hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let. Dvaadvacetiletému muži bylo rovněž ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," doplnila Veronika Hyšplerová.