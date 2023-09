Adresátem výzvy je kromě sítě páteřních nemocnic regionu také sama zaměstnankyně. Přestože jsou obě výzvy už rok staré, a Krajská zdravotní (KZ) tak o počínání své zaměstnankyně řadu měsíců ví, žena pro ni pravděpodobně nadále pracuje. Přinejmenším to KZ nevyvrátila. I proto chtějí pan D. s právníkem do několika dní podat na obě strany žalobu, v níž budou požadovat odškodnění přes milion korun za utrpěnou duševní újmu.

VIDEO: Je jak prasečí ocásek. Hádce bezdomovců v Ústí vládlo láteření a žvatlání

Pan D. měl loni se zdravotní sestrou asi půlroční vztah. Během něho mu do soukromého chatu zasílala rentgenové snímky pacientů i žádosti o vyšetření. „Byla vysazená na lidi se závislostí, Romy a staré lidi. Posílala mi to, asi abych se zasmál,“ vysvětluje si počínání pracovnice ústecké nemocnice muž s tím, že snímky většinou doprovázela peprným komentářem. Všechny muž uschoval ve svém archivu a nejspíš je jako důkazy připojí k žalobě.

Poslední kapkou pro pana D. bylo, když si žena začala na pracovišti „lustrovat“ zdravotní dokumentaci jeho a jeho kamarádů. „Když vám ženská leze do telefonu, tak dobrý. Ale do zdravotní dokumentace? K tomu mi psala - tohle nikomu neříkej, nahlížet do dokumentace smíme, jen když to potřebujeme k vyšetření pacienta. Byla si tedy naprosto vědoma, že dělá, co nesmí,“ pokračuje muž, kterému prý toto jednání nastartovalo středně těžkou depresi a další zdravotní potíže.

Tipy na víkend: Půlmaraton v centru Ústí, Olympic a Anna K. v Letním kině

S ženou se zhruba po půlročním vztahu rozešel a podal předžalobní výzvu s nárokem na odškodnění za psychickou újmu a ztížení společenského uplatnění v celkové výši 1 milion 220 tisíc korun. Žádá je jak po ženě, tak po Krajské zdravotní. Právní kroky přitom on sám neinterpretuje jako osobní pomstu ženě. „Prostě si myslím, že to, co dělala, je špatné. Měla by za to přijmout osobní zodpovědnost,“ myslí si o ženě.

Ta nejspíš porušila GDPR, a jejím jednáním se měl podle informací Deníku zabývat i Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle dalších informací redakce si pověřenec pro ochranu osobních údajů ověřil prostřednictvím časů zalogování do interního zdravotnického systému, že žena skutečně v rozporu s vnitřními předpisy nahlížela do zdravotních dokumentací.

Nemocnice měla po obdržení předžalobní výzvy vydat zaměstnankyni pokyn, aby se pánovi D. písemně omluvila. Ten přiznává, že dopis dostal, nebere ho ale jako dostatečnou satisfakci. „Po právní stránce to vzala zpět, když pak na mě zavolala policii a podala trestní oznámení,“ dodal muž.

Kartář vylákal z žen 1,5 milionu. Soud ho poslal do vězení a zakázal mu věštit

Právník KZ má podle informací Deníku záležitost především za osobní věc mezi oběma Ústečany, za důsledek turbulencí jejich vztahu. Zároveň ale měla KZ věc řešit na blíže nespecifikované pracovněprávní úrovni. „Postavili se k tomu naprosto laxně ve stylu my nic, my muzikanti, a paní jen udělali ty ty ty,“ vadí muži na postoji KZ. „Ano, způsobila to sice ona, ale Krajská zdravotní má za ni zodpovědnost. Stejně by odškodnila pacienta za operaci, kterou pokazil její chirurg,“ domnívá se pan D.

Podle něho byly v jednání ženy signály, že zasílání citlivých snímků, jejich komentování i nahlížení do zdravotních dokumentací, kterému byl svědkem, u ní nebylo ojedinělé.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ OČEKÁVÁ PRÁVNÍ BITVU

Deník kontaktoval vedení KZ s obsáhlým dotazem na postoj ústecké nemocnice k jednání zaměstnankyně, jak ho popisuje pan D., i k předžalobní výzvě. Součástí dotazu bylo i to, zda tato zaměstnankyně pracuje v Masarykově nemocnici nadále, nebo jí byl kvůli tomuto jednání ukončen či upraven pracovní poměr, nebo jak ji za toto jednání sankcionovala.

Krajská zdravotní ale dotaz nekomentovala. „Vzhledem ke skutečnosti, že se váš dotaz týká potenciálního soudního sporu, nebudeme se k věci nyní z objektivních příčin blíže vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Jana Mrákotová s tím, že KZ všechny stížnosti, podněty a podobně řeší vždy v souladu s interními předpisy a platným právním řádem.

FOTO: Hasiči zasahují na Labi, nad zdymadly v Ústí se objevila ropná skvrna

Žena, které se týká obsah předžalobní výzvy a kterou redakce rovněž oslovila, ve středu odkázala na svou advokátku. „Nejspíš to řešte s ní, já asi bez ní nic řešit nebudu,“ uvedla žena s dovětkem, že ji muž dříve obtěžoval a musela se bránit, řešit věc s policií a najít si právničku. Na vyjádření právničky, které jsme dnes urgovali, zatím čekáme. Vzhledem k její dnešní vytíženosti a zítřejšímu odjezdu na plánovanou dovolenou bude podle zástupce advokátky, s nímž jsme hovořili, nejdříve po 25. září.

HROMADNÁ ŽALOBA? ASI SE NIKDO NEPŘIDÁ

Deníku se podařilo kontaktovat i dva lidi z regionu, jejichž rentgenové snímky měla pracovnice KZ šířit. „Byla jsem z toho docela v šoku. Vůbec jsem nevěděla, že by bylo možné vynést informace ze zdravotní dokumentace,“ komentovala věc žena. K hromadné žalobě, ke které ji pan D. vyzýval, se ale nepřipojí. „Rozhodla jsem se tak po poradě s rodinou,“ vysvětlila žena s tím, že si jednak není jistá, odkud snímky jsou a ve věci cítí spoustu nejasností, jednak má nyní závažnější rodinné starosti.

Do hromadné žaloby podle všeho nepůjde ani druhý muž, jehož rentgenové snímky přistály pánovi D. v mobilu. „Koukal jsem, byl jsem překvapený,“ popsal muž s několikaměsíčním odstupem svůj pocit z toho, když se dozvěděl o úniku jeho snímků. „Správné to určitě není. Ale nevím, co spolu měli, přišlo mi, že na ní má asi trochu vztek,“ konstatoval muž.

Zdroj: Janni Vorlíček