Kriminalisté rozprášili partu dealerů pervitinu z Koldomu

Litvínovsko - Do chlouby socialismu z padesátých let v Litvínově, kde žijí stovky lidí, si feťáci měsíce chodili pro bílý prášek jako do kantýny.

Koldům v Litvínově. | Foto: DENÍK/Miroslava Huláková

Narkomané z Litvínova na Mostecku jsou na suchu. Kriminalisté rozprášili partu čtyř dealerů, kteří pro litvínovskou drogovou scénu představovali významné dodavatele pervitinu. Centrem drogových kšeftů byl obytný kolos Koldům, který patří městu a kde se nachází 352 bytů. Narkomané do drogového doupěte chodili pro fet jako do kantýny. Dealeři v koldomských bytech či před domem prodali během několika měsíců stovky sáčků s bílým práškem. Ze čtyř zadržených dealerů bydleli přímo v Koldomu v novém křídle domu dva 42letý muž a 35letá žena. „K muži chodili narkomané pro drogu buď přímo do bytu, nebo jim ji předával před domem či na jiném místě ve městě. Zájemci za dávku platili od sto do tři sta korun," sdělila mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Pervitin měl dealer prodat narkomanům více než 200 krát. Pilně zásobovala závislé též 27letá žena. Podle policie s „perníkem" kšeftovala již od roku 2010. Sáčky s bílým práškem měla narkomanům obstarat více než 100 krát. „Kriminalisté ženu zadrželi, když zrovna vezla autem drogu k zákazníkovi," uvedla dále Světláková. U Koldomu si dával schůzky s feťáky i 35letý dealer. Kromě pervitinu dovedl sehnat také marihuanu. „Narkomanům měl drogy zajistit nejméně v 330 případech," upřesnila Světláková. Jako drogový taxík fungoval poslední ze čtveřice litvínovských dealerů, další 35letý muž. Závislí se na něj obraceli s prosbou o bílý prášek od konce loňského roku až do letošního června. „Drogy prodával nejen v Litvínově, ale též v okolních obcích. Některým toxikomanům je vozil až do místa jejich bydliště," konkretizovala policejní mluvčí. Všichni čtyři dealeři nyní čelí trestnímu stíhání. Těm nejpilnějším hrozí až desetiletý kriminál. Dva z nich 35letý muž a 27letá žena v base už jsou. Soud je totiž poslal do vazební věznice. „Kriminalisté na odhalení pachatelů pracovali intenzivně několik měsíců. Akce měla krycí název Cukr," podotkla Světláková. Koldům, který v současné době patří městu, chtějí jeho obyvatelé do konce roku zprivatizovat. Sdružení nájemníků Koldům (SNK), které místní občany zastupuje, je proto velmi rádo, že kriminalisté dům od dealerů a narkomanů vyčistili. „Vím, že lidé z druhého křídla objektu si na podivné existence pohybující se po domě stěžovali. Často tam zajížděla policie, byl tam bordel. Samozřejmě bychom byli velmi neradi, kdyby po privatizaci takoví lidé v domě zůstali. Zásah kriminalistů proti dealerům drog vítáme," řekl člen SNK Petr Vodička.

Autor: Monika Procházková