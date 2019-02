Ústecký kraj - Za loňský rok se na území Ústeckého kraje událo 17 531 kriminálních činů. O 4 % méně než v roce 2016.

Vraždy, kšeftování s drogami, krádeže i podvody. Z večerních zpráv a novinových titulků nabývá člověk pocit, že nežije v Ústeckém kraji, ale v Palermu. Situace se ovšem rok od roku zlepšuje, podle policejních statistik za rok 2017 klesla kriminalita o stovky případů.

Za loňský rok se na území Ústeckého kraje událo 17 531 kriminálních činů, tedy o 4 % méně než v roce 2016, kdy jich policisté šetřili 18 377. Přesto patří sever Čech mezi nejhorší kraje v republice.

V Ústeckém kraji loni nechyběly závažné zločiny násilného či hospodářského charakteru včetně dotačních podvodů či sofistikovaného obchodu s drogami. Krajský TOXI tým si připsal během roku několik zásadních zátahů, během nichž odhalil pěstírny s marihuanou či varny pervitinu.

„Odhalili jsme také skupinu 15 lidí, kteří působili na Ústecku a Litoměřicku, šest z nich je momentálně vazebně stíháno. Celkem stojí za 46 případy, kdy vyrobili 2,5 kilogramu pervitinu. Ve věci vyslýcháme zhruba 100 svědků, uživatelů drog,“ podotkl vedoucí krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát.

PŘÍPAD MÍŠA: PÁTRÁNÍ STÁLE POKRAČUJE

V Ústeckém kraji se loni odehrálo 14 vražd. „Během vyšetřování jsme však u čtyř z nich změnili právní kvalifikaci na jiné trestné činy. Všechny vraždy jsou objasněné,“ uvedl Charvát. V roce 2016 bylo v kraji 13 vražd.

Mezi ostře sledované případy patřilo zmizení školačky Míši z Ústí. „Případ je stále neobjasněný, pátrání stále pokračuje, ale už ne v takovém rozsahu,“ řekl Charvát. Podle dokumentu z vyšetřování, který citoval server iRozhlas, dívku zabil matčin partner a těla se zbavil někde mezi Ústím a Plzní. Posléze spáchal v bytě na Plzeňsku sebevraždu.

V dubnu zase otřásla Varnsdorfem vražda 19letého Dominika, kterého údajně kvůli dívce ubodal o rok starší kamarád Jiří. Žalobkyně jeho trestní stíhání zastavila. Muž má podle znaleckých posudků trpět schizofrenií a v době vraždy prý nebyl při smyslech. Místo do vězení tak nastoupil do psychiatrické léčebny.

Novinové stránky plnil i případ vraždy Roma na chomutovském sídlišti na konci května. Muž tam v noci vystřelil legálně drženou zbraní na dodávku, jejíž řidič najížděl do zaparkovaných aut a do lidí. Řidiče několik střel zasáhlo a na místě zemřel. Obviněný je stíhán na svobodě.

V chalupě v Doubici na Děčínsku pak v září bývalý 36letý regionální novinář zavraždil 14letou dívku. Zabít chtěl i její 16letou kamarádku. Obě dívky předtím pět hodin škrtil provazem, prý jim ale podle jeho advokáta nechtěl ublížit.

Šlo údajně o sexuální hrátky, které se mu vymkly z rukou. Kriminalisté se naopak domnívají, že čin předem plánoval a zabít hodlal i druhou dívku, se kterou kdysi chodil. Hrozí mu 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest.

POZOR NA PODVODNÉ NABÍDKY NA INTERNETU

Meziročně vzrostla kyberkriminalita, a to z 374 případů na 460. „Podvody jsou stále klasického typu: pronájmy bytu, levné dovozy aut či škodlivý software, který ukradne data z počítače,“ nabídl příklady vedoucí policejního odboru analytiky a kybernetické kriminality Stanislav Klíma.

Šéf odboru hospodářské kriminality Radim Vojáček zase připomněl, že ani padělání bankovek se minulý rok nevyhnulo hledáčku policejních kriminalistů. Šlo o případ na Chomutovsku, kde dva rumunští pracovníci zaplatili bankovkou v hodnotě 500 eur. Prodejce si nevšiml, že pětistovka měla na sobě dokonce ruské nápisy. Na podvod se přišlo až v bance, kam si šel prodejce peníze rozměnit.

„Stupeň nebezpečnosti jsme vyhodnotili jako velmi špatný. Bankovce chybí ochranné prvky i vodoznak. Pachatelé ve věku 19 a 32 let byli rumunští pracovníci. Rumunská překladatelka si s nimi ovšem nerozuměla, protože uměli jenom maďarsky. Musela sehnat maďarskou překladatelku, která zase neuměla česky,“ připomněl úsměvnou dohru případu Vojáček. Pachatelům do smíchu nebude, hrozí jim 3 až 8 let vězení.

Zločiny v Ústeckém krajiNásilná kriminalita: 1440 případů (v roce 2016 to bylo 1516 případů)

Vraždy: 10 (13)

Loupeže: 191 (244)

Vydírání: 125 (146)

Kuplířství: 5 (4)

Výroba a jiné nakládání s drogami: 483 (500)

Krádeže vloupáním: 2277 (2561)