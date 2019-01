Kušnierz musí do půlnoci nastoupit do vězení. Za ovlivňování projektů

Ústecký kraj - Bývalý ředitel dotačního úřadu Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad Petr Kušnierz musí nejpozději do čtvrteční půlnoci nastoupit do vězení. Za ovlivňování evropských projektů si odsedí sedm let za mřížemi.

Nástup k výkonu trestu mu stanovil ústecký krajský soud. „Petr Kušnierz byl vyzván k nastoupení trestu nejpozději do 11. srpna 2017 s tím, že výzva k nastoupení byla doručena dne 24. července 2017,“ řekla Renata Lejnarová z útvaru informací a organizačně správního ústeckého soudu. Do jaké věznice nastoupí, zatím není zřejmé. V médiích se spekuluje o věznici s dozorem v Ostrově, která se nachází na úpatí Krušných hor 16 km od Karlových Varů. Sedmileté vězení uložil Kušnierzovi v březnu roku 2016 ústecký krajský soud. V dubnu trest potvrdil Vrchní soud v Praze. Kušnierz je odsouzen za zneužití pravomoci a poškozování finančních zájmů Evropských společenství. Kauza Severozápad: soud potvrdil Kušnierzovi trest za dotační podvody Přečíst článek ›

Autor: Kristián Šujan