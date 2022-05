Podle dostupných informací měl být v jednom z bytů i starší muž, který je imobilní a bylo potřeba ho z panelového domu dostat ven. "Volala mi sousedka, že u nás probíhá evakuace. Byla jsem zrovna v práci, ale v bytě jsem měla psa. Bydlím v paneláku hned naproti, tak jsem si pro něj rychle dojela," uvedla Deníku žena ve středním věku, která nechtěla uvést své jméno.

Příbuzným se ozvala i žena, která byla v době zásahu i v nedaleké základní škole. "Všechny nás evakuovali do přízemí, kde musíme zůstat. Uvidíme, na jak to bude dlouho. Jsou tu i děti, které se bojí a pláčou," uvedla své sestře Jaroslavě Kroužkové do telefonu.

Na místo se vydal reportér Deníku. "S mužem jsme neměli přímý kontakt. Přijela i zásahová jednotka, která nakonec provedla zákrok. Muže zajistila, byl zajištěn granát i pistole," sdělil Deníku velitel zásahu s tím, že muž skončil na vyšetření v nemocnici.

