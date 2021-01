Tři benzínky a jednu poštu měl přepadnout během října 2019 Jakub B. z Chlumce na Ústecku. Nebyl na to ale sám. V rolích kompliců, kteří vždy čekali v autě nedaleko míst přepadení, policie usvědčila Soňu M. a Martina H, rovněž z Ústeckého kraje. Čtyři ozbrojené loupeže, při kterých si trojlístek pachatelů přišel na přibližně 100 tisíc korun, začal v pátek 29. ledna řešit teplický soud. Právě na Teplicku totiž série začala.

Soud v Teplicích rozplétá sérii přepadení benzínek a pošty v Ústeckém kraji. | Foto: Deník / Petr Málek

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Jednání je rozloženo do několika dnů. Z obžaloby vyplývá, že jde o dva roky staré případy. První přepadení proběhlo 1. října 2018 v Bílině. „Obviněný Jakub B. po opuštění vozidla vstoupil zahalený do kapuce s maskou bílé barvy zakrývající obličej do prodejny benzínové čerpací stanice. Na obsluhující ženu namířil plastovou maketu pistole. Požadoval vydání peněz. Žena mu ze strachu dala finanční hotovost ve výši 9 225 korun,“ uvádí obžaloba. Lupič z místa utekl zpět k autu, ve kterém na něj čekala Soňa M. Odjeli spolu.