Krást měli hlavně cigarety, ale rozhodně ne po troškách. Jdou za nimi totiž škoda za miliony. Řeč je o šestici lidí z regionu, vesměs nezaměstnaných, kteří si v letech 2014 až 2017 podle policie vylepšovali domácí rozpočet zlodějnami v trafikách, na benzinkách i v supermarketech. A to v celém kraji i za jeho hranicemi. Kauzu ve čtvrtek 28. května řešil ústecký krajský soud.

Státní zastupitelství viní obžalované především z krádeží a poškození cizí věci. Podle podílu na trestné činnosti jim hrozí různě vysoké tresty, organizátorovi skupiny Petrovi T. z Teplic až deset let ve vězení. Předáka party k soudu přivezla eskorta z vazby. Zbylých pět obžalovaných, mezi nimi dvě ženy, je stíháno na svobodě. „Organizovaná skupina se zabývala trestnou činností spočívající ve vloupání do různých prodejních objektů,“ popsal státní zástupce Lukáš Otipka s tím, že vůdce skupiny vytipovával vhodný objekt a na místě činu pak řídil, jakým způsobem zúčastnění provedou trestnou činnost. Obvinění vnikali do objektů násilně, jedna z žen je k nim vozila autem a na místech činů hlídala.

Senát vyslýchal provozovatele zastavárny v Revoluční ulici v Teplicích, do které se Petr T. vloupal 24. října 2016. „Byla polední přestávka, jel jsem domů na oběd. A tam mi volá paní, která venčila pejska před provozovnou, že zastavárnu vykrádají. Sedl jsem do auta, asi během čtyř minut jsem tam byl. Viděl jsem tam rozbité okno, ale pachatele už ne,“ vypověděl muž.

Petra T. přitom podnikatel znal, protože patřil k jeho častým zákazníkům. Dokonce ho před soudem označil jako solidního s tím, že když se o identitě pachatele dozvěděl od policie, byl překvapen.

Skrz dveře díky tyči

Jak si obžalovaný při vloupání do zastavárny počínal, vylíčil státní zástupce. „Kovovou tyčí rozbil skleněnou výplň dveří prodejny, vnikl do ní a ze skleněné vitríny odcizil čtyři plata s prsteny, náramky, náušnicemi a řetízky,“ popsal Otipka. S platy pak doběhl do auta, kde na něj čekal komplic. „Odcizením šperků způsobili škodu v celkové výši 260 480 korun,“ vyčíslil státní zástupce.

O tom, že obžalovaní vloupání důkladně promýšleli, svědčí jejich nakonec nevydařený lup v lovosickém Lidlu v červnu 2017. Nejdřív z jeho střechy odstranili část krytiny, další den takto připraveným otvorem vnikli do podkroví obchodního domu, kde vyřezali otvor do stropu prodejny tabáku a páskou zalepili pohybová čidla. Nakonec 18. června v jednu hodinu po půlnoci vnikl obžalovaný do Lidlu znovu a v tabáku do sedmi velkých tašek připravil kartony cigaret skoro za půl milionu. Podle obžaloby pak mínil palicí rozbít výlohu prodejny a s taškami vlézt do přistaveného auta. Lupiče ale vyrušila policejní hlídka, nakonec nic neodcizili a z místa utekli.

Některé zlodějny škodou dosahovaly závratných cifer. Především ta z 11. srpna 2017 v Cínovci, kde z Travel Free Shopu ukradli cigarety za více než dva a půl milionu.

Co mají ještě na svědomí

- V prodejně tabáku Traficon v Obloukové ulici v Děčíně na přelomu let 2016 a 2017 odcizili cigarety, pokladnu a finanční hotovost 139 tisíc.

- V benzince Čepro v Hřensku 20. února 2017 odcizili kartony cigaret za 122 162 korun. Na stejné místo se vloupali necelé dva měsíce potom pro další kartony cigaret, dobíjecí karty a dálniční známky, vše za 169 429 korun.

- Z benzinky Vendys Petrol v Dřemčicích 29. května 2017 uloupili trezor s 123 478 korunami a dálničními známkami za 28 110 korun.