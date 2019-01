Všebořice - Po přepadení večerky musel prodavač na operaci. Měl poraněný obličej.

Zkrvavený vietnamský obchodník. Sanitka. Skupiny policistů pátrajících po důkazech. Strach a nejistotu zažívali obyvatelé sídliště Na Kohoutě ve Všebořicích. V pátek 4. ledna kolem sedmé večer tu totiž kdosi přepadl večerku.

Lupič vpadl dovnitř se zbraní v ruce. Chtěl po majiteli obchůdku peníze. Když nezískal, co žádal, několikrát stiskl spoušť.

Jak vysvětlil policejní mluvčí Daniel Vítek, provozovatel večerky měl pří vší hrůze velké štěstí. „Střílel z airsoftové nebo vzduchové krátké ruční zbraně. Pachatel z místa činu utekl, aniž něco odcizil,“ vylíčil Vítek incident.

Nešťastníka odvezla záchranná služba. „Převezli jsme ho k vyšetření do ústecké nemocnice. Kvůli právě probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit další podrobnosti,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

Kriminalisté případ vyšetřují jako trestné činy loupeže a ublížení na zdraví. „Prodavač utrpěl zranění v obličeji, které si vyžádalo operativní zákrok. Po pachateli, kterému hrozí až desetiletý trest, pátráme,“ doplnil policejní mluvčí.

Pětapadesátiletého majitele večerky tu každý zná. Lidé ho mají rádi, stejně jako jeho paní. Každý den vozil čerstvé pečivo, prošlé dával zájemcům zdarma pro zvířata. „Krámek tu vede pátým rokem. Viděl jsem ho v sanitě. Mával na mě, protože s ním mám přátelské vztahy. Obličej měl oteklý, plný krve, celý se klepal. Volal, že ho přepadli,“ popsal osudný večer jeden z místních. Představit se nechtěl, stejně jako jeho manželka a další obyvatelé panelového domu v sousedství. Všichni mají strach, že by se jim loupežník mohl pomstít. Dohadují se totiž, že musí dobře znát místní komunitu i denní rituál obchodu.

Někdo z omladiny? Místní tomu nevěří

„Zjevně si ho vyčíhli. Měla jsem obavy o jeho manželku, než jsem si uvědomila, že odletěla na návštěvu domů do Vietnamu. Oni tam cestují na střídačku, protože je to velmi nákladné. Někdo říká, že to udělal někdo z mladých, ale to je hloupost. Nikdo by si na to netroufl, on ty kluky všechny dobře zná,“ popsala další zdejší obyvatelka.

Všichni doufají, že kriminálníka policie brzy chytí. Jeho oběť si všichni pochvalují jako slušného, pracovitého a moc hodného člověka. „Oba jsou v pohodě. Jsme moc rádi, že tady jsou,“ shodují se ti, kteří chodí do večerky nakupovat.

Nejsou ale jediní, kterým se naskytl kvůli přepadení malého obchůdku pohled na tým kriminalistů pátrajících v okolí po důkazech. V září 2017 přepadl barmanku v komplexu Corso v Krásném Březně 25letý návštěvník a s plastovou atrapou pistole po ní chtěl peníze. Obsluha se však nezalekla a spustila alarm. O několik let dříve, ve spodní části Corsa, jiná barmanka tolik štěstí neměla. Při přepadení ji zavraždili. Policie ročně řeší desítky loupežných přepadení.