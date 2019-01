Ústí nad Labem – „Hrdina" ve svých jednadvacetiletých loupežnických letech přepadl zezadu ženu, strhl jí z krku dva řetízky a s lupem se dal na útěku. Narazil ale na dva muže ve věku 37 a 43 let, kteří zloděje chytili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

K loupežnickému případu s dobrým koncem došlo v ulici Resslova. „Mladík k ženě zezadu přistoupil ve chvíli, kdy odemykala vchodové dveře do domu a z krku jí strhl dva řetízky. Daleko neutekl, protože dva stateční muži jej zadrželi a předali policistům. Pachatel putoval do policejní cely a hrozí mu vězení až do výše 2 let. Policie velmi oceňuje pohotovost a statečnost obou mužů," uvedla k případu Veronika Hyšplerová z ústecké policie.