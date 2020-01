Jak popsala státní zástupkyně Lenka Pastýříková, do teplického klenotnictví Provazník v Krupské ulici vešli dva z Litevců 17. prosince 2018 dopoledne v parukách. Krátce si prohlédli interiér, pak jeden z nich přistoupil k prodavačce a nastříkal jí do očí slzný sprej. Další na ni vytáhl pistoli, namířil, pak ji povalili a spoutali.

Útok lupičů byl hodně agresivní

Potom do prodejny vešli další dva z pachatelů, spoutali druhou prodavačku i vedoucího obchodu a dokonce jednoho přítomného zákazníka. „Pak páčidlem a sekerou vypáčili vitríny a do sportovní tašky uložili cennosti,“ popsala státní zástupkyně a dodala, že si vzali i 135 tisíc korun z pokladny.

Zmocněnkyně poškozené prodavačky pro ni žádá 300 tisíc za prodělané duševní útrapy a nemajetkovou újmu. Mají se na to složit všichni obžalovaní rovným dílem. „Vznikla u ní posttraumatická stresová porucha. Poškozená je dosud v pracovní neschopnosti i v péči psychiatra,“ vysvětlila zmocněnkyně.

Podle zmocněnkyně byl útok velmi intenzivní a následky u ženy přetrvávají dodnes. „Byla ohrožena střelnou zbraní, nastříkali jí do očí sprej, byla povalena a spoutána,“ vypočítala zmocněnkyně s tím, že prodavačka měla strach o život. Majitel klenotnictví chce náhradu celé škody, která mu vznikla.

Litevce ve věku od 24 do 42 let přivezla k soudu eskorta ze tří vazebních věznic v ČR. Dva z nich označila státní zástupkyně jako spolupracující osoby. Před ústeckým soudem vypovídali s pomocí tlumočnice odděleně. „V Teplicích jsem nebyl,“ prohlásil první z nich, Danas Pečiukovnis.

Před zadržením policií prý pobýval v Praze, kde ho také zatkli. „Ostatní kromě jednoho neznám,“ řekl k dalším obžalovaným. K případu se měl připlést nejspíš kvůli tomu, že ho známý Vitalijus Ročka poprosil, aby přeparkoval auto vyhlédnuté policií. Přiznal se, že byl dříve už 14krát trestně stíhán. „Strašně důvěřuju lidem, a proto dělám takové blbosti,“ vysvětlil.

Kromě Teplic loupili lidé z Litvy také v Ústí a Chomutově

Přepadení v Teplicích předloni v prosinci bylo velmi rychlé. Za pár minut po zločinu byli Litevci pryč. „Celé přepadení trvalo asi tři minuty. Než jsem se stačila rozkoukat, bylo po všem,“ potvrdila pár hodin po přepadení prodavačka z protějšího krámku s novinami. Kriminalisté lupiče vypátrali ani ne za 24 hodin v Praze.

Klenotnictví v Teplicích podruhé

Další Litevci loni v říjnu vykradli klenotnictví v Ústí nad Labem. Chytit se je podařilo záhy i díky pomoci německé policie. „Je to třetí případ, kdy skupina ruskojazyčných občanů zemí bývalého Sovětského svazu přepadla klenotnictví na severu Čech,“ řekl už dříve šéf ústeckých kriminalistů Martin Charvát.Lupiči litevské národnosti také přepadli prodejnu klenotů v centru Chomutova. Stalo se to loni v červnu. Podle dřívějšího vyjádření policie spolu tyto případy souvisejí. Spojuje je také to, že všechny tři přepadené prodejny patří stejné firmě, Klenoty Provazník.

Do teplické pobočky klenotnicví Provazník se kriminalisté museli vrátit ještě jednou, a to vloni v březnu, protože ji někdo přes noc vykradl. Pachateli se podařilo vlézt do objektu, i když byl pod elektronickou ochranou. Odnesl věci za 15 milionů korun. Na místě zanechané stopy kriminalisty dovedly až k 52letému muži české národnosti. Teplický soudce Miloslav Čapek ho poslal do vazby, kde čeká, až se jeho případ dostane k soudu. Při domovní prohlídce se podařilo zajistit většinu odcizených věcí.





Výběr případů z předešlých let…

Listopad 2012 Lupič přepadl v centru Teplic zlatnictví, ale daleko neutekl. Ukradl řetízky za zhruba 90 tisíc korun a snažil se zmizet v ulicích. Přepadená obsluha vyběhla z obchodu a volala o pomoc. To, co následovalo, se dnes už moc nevidí. Několik kolemjdoucích zablokovala zloději cestu. Přijela si pro ně policie, soud ho poslal do vězení.

Leden 2006 Dva lupiči přepadli krátce po deváté hodině dopoledne klenotnictví v centru Ústí nad Labem. Prodavačku obchodu v Pařížské ulici udeřili do hlavy, svázali ji a pak z obchodu odnesli šperky téměř za milion korun. Jak se později ukázalo, šlo o fingované přepadení, do kterého byla zapojená prodavačka. Majitelka o ničem nevěděla.

Prosinec 2005 Přepadl lupič s kuklou na hlavě a s pistolí v ruce benzinovou stanici Paramo na okraji Teplic. Obsluha mu vydala kasírku, ve které bylo 10 tisíc korun. Den před tím zase muž maskovaný žlutými brýlemi přepadl pobočku Komerční banky v Žatci. Také tento lupič měl pistoli, ale naštěstí z ní nevystřelil. 20. prosince přepadla dvojice ozbrojených a maskovaných mužů pobočku Raiffeisenbank v Mostě a odnesla si z ní asi 200 tisíc korun.

Leden 2002 Sto padesát tisíc korun si odnesli dva pachatelé z pokladny Casina přímo v centru Teplic. Maskovaní muži peníze chtěli po personálu za barem, přičemž mu vyhrožovali zbraní. K dalšímu loupežnému přepadení došlo ve stejný den. Obětí se stala prodavačka ve zlatnictví v Teplicích Té v nestřeženém okamžiku lupič odcizil plato s 24 zlatými řetízky v celkové hodnotě sto sedmdesát tisíc korun.

Prosinec 2001 Šperky za milion korun si odpoledne odnesl lupič ze zlatnictví v ústecké Dlouhé ulici. Přišel do zlatnictví s pistolí, kterou pak uhodil prodavače do hlavy. Odnesl si prakticky všechno zlato, které v obchodě bylo. Zraněného prodavače odvezla sanitka do Masarykovy nemocnice. Ironií bylo, že zlatnictví je přímo naproti sídlu okresního policejního ředitelství. Na loupež upozornili policii občané, kteří viděli pachatele přes výlohu. Pachatel utekl.