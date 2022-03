Když byl ani ne půlroční chlapeček uživatelky pervitinu Michaely A. nějak mimo, sanitku mu musel volat někdo jiný než matka. Neurochirurgům na ústecké „jipce“ se dítě krvácející do mozku podařilo zachránit. Za vážným, život ohrožujícím zraněním, které nejspíš nechalo trvalé následky na jeho sluchu a zraku, bylo podle znalců opakované třesení hlavičkou bez fixace v srpnu a září 2019. Že to ale bylo rukou 22leté Ústečanky Michaely A., jak později tvrdila obžaloba, se neprokázalo, rozhodl v úterý 15. března ústecký krajský soud. „Žádný přímý důkaz proti obžalované nevyplývá,“ shrnul předseda senátu Roman Felzmann.

Obžalovaná vinu z těžkého ublížení na zdraví popírala a prstem na ni v této věci neukázal ani otec dítěte, se kterým vedla neuspokojivou domácnost a brala drogy. Teoreticky mohl být pachatelem on. „Oba dva měli nezletilou ve své faktické péči,“ připomněl Felzmann. Otec měl ale od začátku vyšetřování jen roli svědka. Senát ústeckého krajského soudu se proto v důkazní nouzi rozhodl smést ze stolu závažnou obžalobu z těžkého ublížení na zdraví. A ženě, které původně hrozilo až 12 let vězení, uložil pouze dvouletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu 4 let, a to za prokázané přečiny zanedbání povinné výživy a ohrožování výchovy dítěte.

Nechala za sebe mluvit advokáta

Senát se tak do velké míry ztotožnil se závěry Pavla Kašpara Krase, obhájce Michaely A. „Obžaloba je zatížena zásadní neodstranitelnou vadou,“ komentoval advokát s tím, že policie měla obvinit i otce dítěte. „Měl sklon k agresivitě. Jeho pachatelství není o nic méně pravděpodobné než mé klientky,“ řekl Kras, který připustil, že její péče o děti byla mizerná. „Je jí to líto. Ví, že je poškodila, že jim nedala, co měla. Jen to možná neumí říct,“ dodal advokát.

„Neublížila bych jim, rodiče jsme dva“. Vypovídala žena, již soudí kvůli dětem

Narážel tím asi na rezervovaný až chladný přístup, který Michaela A. během trestního řízení měla. Původně vůbec nevypovídala. Mluvit se rozhodla, až když u soudu zazněly první svědecké výpovědi. Z další části líčení se ale pak omluvila, nestála o přímou konfrontaci s dalšími svědky z okruhu příbuzných otce dítěte. Soudce jí vytýkal nedostatek sebereflexe, nic příliš nekomentovala. „Pan advokát za mě řekl asi všechno,“ řekla i v úterý 15. března na nabídku, aby se k věci naposledy vyjádřila.

Žalobkyně navrhla víc než 5 let natvrdo

Obhájce chtěl pro klientku zproštění velké části toho, co Michaele A. kladla za vinu žalobkyně. Ta pro ni žádala 5,5 roku nepodmíněného trestu. „Bylo prokázáno, že se dopustila jednání popsaného v obžalobě,“ trvala na svém Simona Konopáčová i v závěrečném návrhu. Důkazy nacházela mimo jiné v líčení svědků, že Michaela A. chlapečkem „kvrdlala“ nebo že obecně používala k utišení svých dvou dětí techniku, kdy se jejich hlavička nekontrolovaně pohybovala zepředu dozadu. Podobným výrokům lidí z řad uživatelů drog ale soud nejspíš velkou váhu nepřiznal.

Omáčka až na zdi. U matky obžalované z třesení kojencem vládl chaos

Spokojená s výrokem senátu nejspíš není ani zástupkyně pěstounů, v jejichž péči jsou nyní děti Michaely A. Soud jim přiznal pouze 300 tisíc korun z navrhovaného milionového odškodnění, ve zbytku odkázal na civilní řízení. „Zasáhla do práv dětí,“ řekla o obžalované Helena Pániková, která v závěrečné řeči rekapitulovala tristní podmínky domácnosti, kde obě děti vyrůstaly. Ty byly cítit zvratky, močí a cigaretami. Svědkové hovořili také o opruzeninách až do krve, hematomech, parazitech i o brečení hlady. Druhé starší dítě mělo dokonce jíst vajgly, když nemělo nic jiného v dosahu.

Vzhledem ke svému rozhodnutí soud s jejím 300tisícovým nárokem za léčbu chlapce odkázal na občanskoprávní řízení také pojišťovnu. Ta u soudu zástupce neměla, ale všechny tři další strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání, které by řešil Vrchní soud v Praze. Rozsudek je tak zatím nepravomocný.