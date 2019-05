Ústecký kraj /VIDEO/ – Na patnáct let do věznice s ostrahou poslal Krajský soud v Ústí nad Labem 30letou Boženu S., která podle obžaloby vloni v dubnu v Řetenicích v Teplicích zavraždila svého čerstvě narozeného chlapečka.

Těhotenství před rodinou tajila. Novorozence o délce 54 cm a hmotnosti 3 650 gramů porodila doma v koupelně do vany, následně ho zabalila do pytle na odpadky a hodila do kontejneru na sklo. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupci si ponechali lhůtu pro případné odvolání.