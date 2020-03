Na šikmou plochu ji svedla obří zášť vůči exmanželovi. Zabít se ho podle obžaloby rozhodla loni kvůli tomu, že chtěl otec jejich dnes pětiletého syna do střídavé péče. Za nedokonanou přípravu vraždy teď hrozí 35leté sanitářce Veronice P. z Žatce 12 až 20 let vězení. Obžalovaná vinu popírá. V úterý mají na krajském soudu v Ústí pokračovat v řešení kauzy výpověďmi dalších svědků, závěrečnými řečmi a nejspíš i rozsudkem.

Pondělní líčení v některých momentech připomínalo zkoušku z dějepisu. Spis totiž hovoří o tom, že obžalovaná exmanželovi přezdívala „Mengele“. Na otázku předsedkyně senátu Halky Lacinové, jestli žena ví, kdo to byl, obžalovaná odpověděla: „Něco ohledně koncentračních táborů, nějakej ten doktor.“ „Mengele“ říkala Veronika P. otci jejího druhého syna při rozhovorech s kamarádkou. Aby její dvě děti neidentifikovaly, o kom je řeč.

Vasil to zařídí

Z dosavadních výpovědí za ohrádkou to vypadá, že posledního přítele si Veronika P. po krachu manželství s otcem svého druhého syna našla hlavně kvůli tomu, aby jejího „ex“ zlikvidoval. A to ještě před soudem, který měl rozhodnout o střídavé péči dítěte. Na prostém dělníkovi Vladimírovi L., jehož si našla na internetu, tak Veronice P. mohla imponovat jeho ambice udělat si zbrojní průkaz. A když už „byli ve vztahu“, tak i slib, že zařídí „Vasila“, který by exmanžela zamordoval za sto tisíc.

Veronika P. před soudem vypovídala o tom, že jejího syna pokousal exmanželův pes. A vždycky, když si ho otec k sobě bral, prý malý předškolák plakal. „Vladimír L. řekl, že nechce, abych se trápila. Že by zkontaktoval nějaké cizince, Ukrajince nebo Rusáky, že by mohli zlikvidovat exmanžela. Ať se o nic nestarám, že to zařídí. Že mě a moje děti miluje. Že chce, abych se netrápila a byli jsme šťastní,“ uvedla Veronika P.

S Vladimírem L. se žena seznámila přes internet. Přípravu vraždy ale muž nepochopil jako hlavní motivaci navázání vztahu. „Když o tom začala mluvit, bral jsem to nejdřív na lehkou váhu. Ale mluvila o tom čím dál víc. Říkala, že když to neudělám já nebo někoho nesjednám, udělá to ona,“ sdělil muž před soudem. „Říkala, že je to Mengele, že udělá cokoli, aby bránila dítě proti otci. Byla tím až posedlá,“ doplnil Vladimír L.

Nájemného vraha Vasila si dělník vymyslel. Podle svých slov Vladimír L. doufal, že celá věc „vyšumí“. Tak se ale nedělo. „Ke konci to bylo furt: Vasil. Já se to snažil hrát do autu. Potom už byl mezi námi konec. Když jsem odcházel, řekla, že kdyby cokoli, budu spolupachatel. A že si našla někoho, kdo to udělá,“ popsal Vladimír L., který šel poté věc oznámit policii.

Jeho pondělní výpověď před ústeckým krajským soudem tak jenom potvrdila, co zaznělo už v obžalobě. „Sdělila, že když on nic neudělal, tak jí nezbylo nic jiného, než že si našla někoho, kdo to udělá za 70 tisíc, anebo to udělá sama. A pokud on něco oznámí, otočí to proti němu a on bude spolupachatel,“ konstatoval státní zástupce Vladimír Jan.

„Nic jsem nepodnikla“

Obžalovaná připustila, že s expřítelem mluvila o tom, co by se s „Mengelem“ mělo stát. „Přála jsem si, aby se mu něco stalo, ale nikdy jsem nic nepodnikla,“ tvrdila Veronika P. k zajištěné komunikaci přes Messenger, která svědčí pro její vinu.

Dodala, že výpočetní techniku ve své domácnosti měla nezajištěnou jakýmikoli hesly, a mohl se tak do ní nabourat i její expřítel, který u ní v Žatci v jednu dobu přebýval i sám. Obžalovaná měla Vladimírovi L. poslat pro smyšleného nájemného vraha dokument s fotkou exmanžela a jeho osobními údaji včetně SPZ jeho auta.

Veronika P. se u soudu už v pondělí nevědomky přiznala. Postěžovala si totiž, že jí Vladimír L. do vztahu nasliboval hory doly, ale že nikdy neudělal nic, co po něm chtěla. Na dotaz soudkyně, zda tedy žena obvykle tráví čas marnými věcmi, odpověděla: „Někdy ano, když vím, že to za to stojí“.

Jestli byl ale pondělní soud něčím úsměvný, pak hlavně výpovědí Vladimíra L. Za jeho bezprostředně projevovanou bezelstnost na místě ručili i znalci. Soudní znalkyně z oboru psychologie Štěpánka Tůmová po spontánním výstupu Vladimíra L. zapochybovala, že by byl schopen si něco vykonstruovat. „Mohla s ním manipulovat a o to jí šlo,“ řekla Tůmová. A to nejen směrem k naplánování vraždy exmanžela, ale i v jeho „ždímání“. Sám Vladimír L. totiž před soudem vypověděl, jak ho jeho vztah s Veronikou P. finančně ruinoval. „Já byl oslíčku, otřes se,“ vykládal muž, který po soudu nechtěl ani svědečné s tím, že se po rozchodu s obžalovanou už finančně zahojil.

Udělat ze sebe chlapa

Jeho konstrukci s „Vasilem“ znalkyně chápe jako snahu Vladimíra L. na počátku vztahu ženě zaimponovat, „udělat ze sebe chlapa“. Veronika P. se podle ní vyznačuje jednoduchostí a malým sebenáhledem. Není sice vyloženě agresivní, její emoční nevyváženost ale může agresivitu vyvolat. Tůmová připomněla, že sváry o péči o děti po rozvodu jsou běžné. „V té situaci je spousta párů, které to řeší jiným způsobem. Při plném vědomí a dostatečném intelektu se ale obžalovaná rozhodla pro toto,“ dodala Tůmová.