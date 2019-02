Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud začal v pondělí projednávat vraždu novorozence. Z vraždy je obžalovaná jeho matka, osmadvacetiletá Marcela Brabcová. Podle žalobce těhotenství tajila, dítě pak odhodila na pole za Štětím na Litoměřicku. Hrozí jí až výjimečný trest.

Matka dvou dětí podle obžaloby věděla minimálně několik měsíců, že je těhotná. Dítě porodila v garsonce, kterou obývala se svým bratrem, loni 11. března kolem poledne. Chlapec byl podle znalců životaschopný. Následně ho, aniž by ošetřila pupečník, uložila do igelitové tašky.

TĚLO NAŠEL TRAKTORISTA

"Pak tašku s tělem novorozence odnesla z bytu mimo obydlenou část obce Štětí," uvedl státní zástupce Jan Veselý. Obžalovaná se podle něj na dítěti dopustila násilí, což vedlo ke zlomenině spánkové a temenní kosti a pohmoždění mozku. V důsledku toho novorozený chlapec zemřel. Tašku s dítětem pak žena položila poblíž pole a zakryla, uvedla obžaloba. Tělo dítěte našel o několik týdnů později na poli traktorista.

Brabcová před soudem odmítla, že by dítě zabila úmyslně. Otcem dítěte je její bývalý přítel, se kterým se rozešla tři měsíce před porodem a kterému o těhotenství neřekla. "Měli jsme krizi. Snažila jsem se mu to několikrát říct, ale vždycky jsme se pohádali a on odešel. Myslela jsem, že se všechno vyřeší a vrátí se ke mně," řekla Brabcová. S bývalým přítelem byla těhotná dvakrát už dříve. Ani v jednom případě mu o tom neřekla a podstoupila potrat.

Při posledním těhotenství nechodila na gynekologické prohlídky a nikomu o tom, že čeká dítě, neřekla. Od konce roku 2015 byla v pracovní neschopnosti, která ale s těhotenstvím nesouvisela.

"Měla jsem kuří oka. Nevydržela jsem osm hodin v práci stát, byla jsem pořád unavená. Navíc to (těhotenství) na mně začínalo být vidět," doplnila obžalovaná žena.

ABSURDNÍ VYJÁDŘENÍ

Za absurdní považuje státní zástupce vyjádření obviněné matky, že doufala, že dítě někdo najde a ujme se jej. „Křoví poblíž pole jistě není místem, kam by rozumný člověk dítě za tímto účelem odložil," mj. uvedl státní zástupce.

Utajení těhotenství u ženy žijící v rozsáhlém společenství lidí, zvláště ve městě, je téměř nemožné. Nejméně čtyři ženy na policii vypověděly, že si na Brabcové všimli razantního přibrání na váze a potom stejně razantního úbytku váhy, obojí v době před a po porodu.

Marcela Brabcová se už v době vyšetřování vraždy miminka bránila, že vůbec netuší, proč se tak zachovala. Asi šlo o nějaké poporodní deprese, říkala. Dítě prý chtěla odložit do babyboxu, ale po porodu zazmatkovala. Rozhodně nic neplánovala. Prý netušila, že je možné dítě porodit v nemocnici, vzdát se ho a ihned předat k adopci, uvedla při vyšetřování.

V té době již vychovávala dvě děti, které se narodily v letech 2005 a 2006. V době utajovaného porodu byly děti u její matky, která bydlí také ve Štětí. Kromě toho podstoupila dvě interrupce.

"Nechápu, co se se mnou stalo. Je to trauma, se kterým jsem se doteď nevyrovnala," doplnila Brabcová. Zároveň odmítla, že by se na dítěti dopustila násilí.

Ženě hrozí podle právní kvalifikace případu za vraždu dítěte 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Hlavní líčení je naplánované na celý týden. Zda padne i rozsudek, není zatím jasné.