Výtečník se ani poté nevzdal a dal se na útěk pěšky. I v této disciplíně ho ale policisté předčili, zadrželi a převezli do policejní cely.

33letý muž se dostal do hledáčku policie v sobotu 25. září v Arnultovicích, části Velkého Chvojna. "Nereagoval na výzvy k zastavení. Ve vysoké rychlosti uháněl po polních cestách a domníval se, že když se vydá do luk a těžšího terénu, tak policisty setřese," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

