Focení v tangách a s bederními korálky, lepení pásky na bradavky, poutání obojku na krk, stříkání horkého vosku na hruď, připínání svorek do intimních partií… Tyto sadomasochistické praktiky a ještě další, které radši ani nepopisujeme, praktikoval nebo inscenoval 37letý muž z Teplicka s dcerkou své přítelkyně od jejích 5 let. Zčásti za bílého dne s dívčiným vědomím, zčásti, když spala.

U praktik muž, kterému až nedávno diagnostikovali sadistickou pedofilii, masturboval. O řadu fotek a videí, které s dívkou pořídil, se muž dělil se skupinou lidí s podobnými preferencemi na Darknetu. Přítrž tomu učinil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Muž je ve vazbě a dnes, v pátek 26. ledna, ho eskorta přivedla ke krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby si vyslechl závažnou obžalobu. „Byla to strašná pitomost, udělal jsem hloupost. Zkazil jsem si život sobě, přítelkyni a možná i její dceři,“ kál se obžalovaný nad trestnou činností od roku 2018 do února 2023.

Muž se ke všemu doznal, neztotožnil se jen s tím, že by dívce podával lék na spaní Trazodon, respektive Trittico, který jí našli ve vlasech. Tím dívku podle žalobkyně vystavil možnému zvracení, závrati, halucinacím a dalším rizikům. „V krajním případě jí mohl způsobit smrtelný následek,“ upozornila státní zástupkyně Simona Konopáčová.

„Nepodával jsem jí úmyslně žádné léky. Nikdy jsem jí nechtěl ublížit,“ oponuje muž, který měl prý prášky doma na spaní sám, aniž by mu příliš pomáhaly. Upřesnil také, že svorky na genitáliích dívce utahoval jen jemně a lepící pásku jí na bradavky jen přiložil podobně jako už ztuhlou kapku vosku.

Muži, který je v trestní sazbě 10-18 let, navrhují 11 let vězení. „Přijde mi to strašně moc,“ uvedl obžalovaný s tím, že naopak s doporučeným ochranným sexuologickým léčením problém nemá. Neobvyklým praktikám se prý s dívkou věnoval zhruba jednou za 14 dní-3 týdny, když k tomu měl prostor díky spánku matky, nebo když byla matka úplně pryč z domu na noční šichtě. K focení v erotickém prádle za bílého dne se mu prý dívka sama nabízela a musel ji spíš brzdit.

Potkali se na virtuální seznamce

S přítelkyní, která je její matkou, se muž seznámil před devíti lety na internetové seznamce, ale prý si cíleně nevybíral ženu s malou dcerou. Připustil však, že měl problém se sexuálním stykem s partnerkou i její předchůdkyní. Na internetové stránky s dětskou pornografií, která ho začala vzrušovat, se prý dostal až před několika lety víceméně náhodou stejně jako na návod, jak se přihlásit na Darknet.

Deviaci obžalovaného v přípravném řízení zkoumali znalci z oblasti sexuologie Luděk Fiala, Luděk Daneš a Petr Weiss. „Trpí pedofilním sadomasochismem,“ uvedl Fiala a navrhl muži sexuologické ústavní léčení vzhledem k tomu, že jeho pobyt bez ochranné léčby je společnosti nebezpečný. Partnerka na mužovo počínání s její dcerou za celých pět let nepřišla, dívka se s ním ani nesvěřila žádné kamarádce, vyplynulo dál při dnešním jednání.

Podle znalkyně z oblasti psychologie dětí Zuzany Bouškové dívka brala nastavování do lechtivých pozic v erotickém prádle jako zábavu. „Bavilo ji tančit, předvádět se,“ popsala znalkyně s tím, že dívka nedokázala vnímat nic špatného na tom, co dělala. Dívka ale nevěděla, že ji u toho muž točil, a kvůli tomu si myslí, že je na policii. Podle znalkyně ho má stále ráda, vnímala ho jako svého otce a chce, aby se vrátil domů. „Jednoznačně zneužil její naivity a potřeby předvádět se,“ konstatovala Boušková s tím, že o nočních aktivitách během spánku dívka nevěděla.

Senát po slyšení obžalovaného, přehrání záznamu výslechu s nezletilou dívkou, která část jednání popsala, a čtení znaleckých posudků odročila na únor. Identitu obžalovaného neprozrazujeme kvůli ochraně poškozené nezletilé dívky. Její opatrovnice požaduje po obžalovaném 600 tisíc na nemajetkové újmě.

