Vykrádal domy nejen v Ústí, s kradeným autem pak zloděj jezdil několik dní

Do vazby putoval v neděli 12. března 47letý muž, kterého policisté obvinili hned ze čtyř trestných činů. Vloupal se do domů a sklepa v Ústí a na Děčínsku, kde kradl, na co přišel. K tomu několik věcí poškodil, a navíc kradené auto řídil přes zákaz řízení.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay