Svědčí o tom zejména výslech malé dívky, který krajský soud v Ústí nad Labem dnes, v pondělí 15. ledna, přehrál. „Nějakej chlap šel se mnou do domečku a dal mi do ruky pindík,“ uvedla mimo jiné dívka v přípravném řízení policii ve speciální výslechové místnosti. Za znásilnění nezletilé dívky hrozí muži 5 až 12 let odnětí svobody. Cizinec ale obvinění kategoricky odmítá. Na hřišti, kde se ocitl po fotbale, podle jeho popisu v tu dobu bylo i několik dospělých.

Ženatý muž z postsovětské republiky, který už má vnoučata, se považuje za heterosexuála. „Nic jsem neprovedl,“ řekl obžalovaný senátu s tím, že ví, co by ta holčička prožívala, kdyby platil opak. „Pobyl jsem s ní pouze pět minut. Když byla na houpačce, houpal jsem ji,“ pokračoval. Podle něj na hřišti v tu dobu byli i další děti a dospělí. Dětem prý rozdal tyčinky Bounty, pak si šel zakouřit opodál. Chvíli potom už si pro něj přišli policisté.

Soud dnes četl i výslech dětí, které na hřišti byly s dívkou, stejně jako byla tehdy opodál také její matka. „Houpal jí, přitom si sahal mezi nohy. Přitom koukal po dalších holčičkách i na rodiče, jestli si je hlídají. Pak si ji dovedl do hradu, viděl jsem, jak jí dal pindíka do dlaně,“ popisovaly policii v přípravném řízení dvě děti zhruba ve věku 9 let. Obžalovaný to ale před ústeckým senátem opět označil za lež.

Muž od 2. července až dosud přemýšlí nad závažným obviněním ve vazební věznici v Litoměřicích. „Dodnes si kladu otázku, proč mají (asi lidé, kteří svědčili proti němu, pozn.red.) zapotřebí vymyslet takovou historku a odpověď nemám. Jsem seriózní věřící člověk a ani u nás doma by se taková věc nemohla stát, je to nepřijatelné. Kategoricky odmítám, že jsem něco provedl, udělám všechno, abych to dokázal,“ uzavřel muž.

Příležitost k tomu bude mít v příštích dnech, kdy pokračuje hlavní líčení u krajského soudu v Ústí. V pátek se má senát telekonferenčně spojit s maminkou poškozené dívky.

