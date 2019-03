„Minimálně každý druhý víkend zapaluje popelnice. Minulý shořely popelnice na plast a papír v jednom stání a kvůli poškození musely být vyměněny i popelnice na bio a velká na komunál a dnes ráno popelnice na papír naproti MŠ Emy Destinové,“ popsal jeden ze svědků, který si přál zůstat v anonymitě.

Jak uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek, evidují několik případů. Poprvé někdo kontejnery zapálil 12. a poté 19. ledna letošního roku v ulici Hornická. Následoval požár 23. února ve Staré ulici, kde hořely čtyři kontejnery a poslední evidovaný případ je právě z 3. března, kdy plameny strávily kontejner na tříděný odpad v ulici Emy Destinové.

„Všechny v současné době prověřujeme jako přestupky proti zákonu o požární ochraně, v souvislosti s požáry zatím nebyl nikdo omezen na svobodě,“ informoval Vítek.

Pokud by měl někdo jakékoliv poznatky, které by mohly napomoci k identifikaci člověka, který má zapálení kontejnerů na svědomí, lze svědectví poskytnout na Obvodním oddělení policie Ústí nad Labem v Masarykově ulici naproti hotelu Vladimir, nebo na telefonu 974 427 100.

Místní lidé sice s povděkem kvitují, že společnost AVE Ústí n. L. vždy do pár dní popelnice doplní, ale nepovažují to za účelné řešení. „Přímo na budově školky je kamera, tak snad alespoň tady by se dalo něco zjistit. Neradi bychom, aby žháře přestaly bavit popelnice a zkusil zapálit třeba automobil,“ dodal další ze svědků.