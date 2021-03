Když hlídka dorazila, agresivní cestující na strážníky zaútočil. Nakonec ho pomohly zpacifikovat posily, které strážníci přivolali. Pro jednoho ze strážníků ale musela přijet sanitka záchranné služby a dopravit ho na urgentní příjem Masarykovy nemocnice. Stalo se to v neděli 14. března po půl deváté večer.

Jak popsal ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule, strkanice trvala asi dvacet minut. Povedený cestující, který chtěl jet na černo, nakonec skončil v poutech na chodníku. „Strážníci museli použít chvaty, hmaty a údery,“ líčil.

Agresivní muž nejprve ukazoval mužům zákona neplatnou jízdenku. Proto ho vyzvali, aby jim předložil doklady k prokázání totožnosti a vystoupil ven. Místo aby poslechl, zaútočil. Mířil pěstmi na hlavu a jednoho ze strážníků zranil. Zneškodnit se ho podařilo, až když dorazila posila, další dvoučlenná hlídka městské policie.

Útočníka strážníci poslali k zemi deset minut před devátou. Kvůli důvodnému podezření ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu ho také, řečeno literou zákona, omezili na osobní svobodě. „Poraněný strážník je momentálně v pracovní neschopnosti,“ pokračoval ředitel Bakule.

Jak informoval mluvčí záchranné služby Prokop Voleník, nemohou kvůli policejnímu vyšetřování sdělit příliš podrobností. „Strážníka jsme ale odváželi kvůli podezření ze středně vážných zranění,“ poznamenal.

Když dorazila hlídka Policie ČR, zjistila, že zadrženému je zhruba pětatřicet let a skutečně se posilnil alkoholem. Jelikož odmítl lékařské ošetření, nic už nebránilo jeho převezení do cely předběžného zadržení. „Případ nyní vyšetřujeme,“ uvedla ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podobné případy podle mluvčí ústeckého dopravního podniku Jany Dvořákové bývají sporadické. „Řidič je v pořádku, teď odpočívá po noční směně. Setkáváme se s případy, kdy cestující odmítají plnit vládní nařízení, ovšem jsou to pouze jednotky případů. Situace, jako ta z nedělního večera, jsou spíše výjimečné,“ dodala.

Podobný případ se odehrál například v červenci před dvěma lety. Tehdy 29letý cestující nastoupil do večer do autobusu s otevřenou lahví. Řidič ho napomenul. V tu chvíli začal cestující řádit jako smyslů zbavený. Začal řidiči sprostě nadávat. Potom vyrval dveře u řidičovy kabiny, na šoféra a palubní desku vylil energetický nápoj, což způsobilo zablokování dveří autobusu. Řidič mu nemohl otevřít, což a tak ho mladík brutálně napadl. Povalil ho na zem, mlátil pěstmi a kopal. Řidičova zranění si vyžádala převoz do nemocnice. Cestujícím agresor vyhrožoval, že pokud někdo zavolá policii, tak ho zbije. Ta ovšem dorazila i přes jeho vyhrůžky a poradila si s ním.