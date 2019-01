Rumburk, Ústí nad Labem - Jejich oficiální název je „hlídka taktické skupiny mobilního dohledu Celního ředitelství Ústí nad Labem". To, co hlídka našla, se oficiálně nazývá „neznačené tabákové výrobky".

Tím přišli zákazníci o lacinější pašované cigarety, takže kuřáci neušetřili 15 až 20 Kč na krabičce, prodejce přišel o zisk 30 až 40 Kč na krabičce. Prodejci také hrozí pokuta 1 milion korun.

Na počátku bylo 23. května otevření dveří prodejny Smíšeného zboží v Rumburku. Bylo 10.45 hod. Celníci přišli na kontrolu provozovny a přilehlých skladů a objevili 16 760 kusů cigaret různých značek (Viceroy, Fest, Oris, Classic, Jin Ling), které byly opatřeny tabákovými nálepkami Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Moldávie.

Našli také Golema

Kromě mezinárodní sbírky pašovaných cigaret nalezli celníci také tabák značky Golem bez platné tabákové nálepky v 9 baleních po 150 g a potom ještě pravděpodobně tabákový odpad tvářící se jako tabák v 10 baleních po 150 g. Dohromady 2,85 kilogramu tabákových směsí ke kouření.

„Únik na spotřební dani celníci předběžně vyčíslili na téměř 70 tisíc korun," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního ředitelství.

Stalo se již v březnu

Celníci si prodejnu nevybrali náhodou, zdůraznil Nejedlý. Začátkem března zde provedli kontrolu. O akci jsme napsali následující:

Asijský prodejce byl velmi překvapen. Mobilní hlídka Celního ředitelství Ústí nad Labem provedla kontrolu provozovny v Rumburku. Celníci tam nešli náhodou. Do prodejny nejprve vešli dva členové hlídky v civilu. Chtěli si koupit karton cigaret.

Prodejce ochotně nabídl cigarety levněji a šel pro ně do vedlejší místnosti. Donesl karton cigaret značky Viceroy. Získali 200 cigaret s ruskou tabákovou nálepkou.

„V tom okamžiku celníci přivolali uniformovanou část hlídky číhající opodál a zahájili kontrolu prodejny a přilehlých skladů. Ke kontrole byl nasazen i služební pes Arva vycvičený na vyhledávání tabákových výrobků. Pes označil papírové kartony ve vedlejší místnosti, sloužící jako sklad prodejny.

Kartony obsahovaly neznačené tabákové výrobky krabičky cigaret. Další kontrolou skladových prostor byly nalezeny plechové dveře, které služební pes Arva též označil. Celníci tam našli další pašované cigarety," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního ředitelství.

Celkem bylo v prodejně a přilehlých skladech nalezeno 70 020 kusů neznačených cigaret a 2,6 kg neznačeného tabáku. Podle Nejedlého celníci objevili mezi cigaretami kromě známých značek Fest, Jin Ling, Classic dosud u nás neznámé značky Minsk, Kiss, Armada, Focus, Navigator, Oris.

„Tabákové výrobky, jejichž prodejem by stát přišel o více než 150 tisíc korun, celníci zajistili a převezli do skladu. Asijského obchodníka čeká správní řízení, v němž mu hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun," dodal tehdy Nejedlý.

Co bude dál?

Na nějaký čas převezme distribuci pašovaných cigaret jiná asijská provozovna v blízkém okolí. A dvakrát nachytaný prodejce bude prodávat cigarety dál jenom skupině zcela prověřených místních „nikotinistů", kteří nechtějí zbytečně platit Kalouskovi cigaretové desátky.

Prodejce bude mít v prodejně jenom pár krabiček pro „osobní spotřebu" kdyby přišla kontrola, jejíž oficiální název je „hlídka taktické skupiny mobilního dohledu Celního ředitelství Ústí nad Labem".