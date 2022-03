Byla by to skoro tuctová zápletka, kdyby to ovšem byl hollywoodský trhák. Námět jak z akčního filmu šmrncnutého erotikou však v úterý 22. března nezačali hrát v kině, ale rozplétat na ústeckém krajském soudu. Stojí před ním Ladislav K., obchodník s nemovitostmi na ostrově Roatán. Odsud měl 55letý rodák z Táborska vylákat k cestě do Česka 28letou matku tří dětí. Podle obžaloby tady chtěl později tržit z prodeje jejího těla v mikulovském nočním klubu. Pokud takový plán skutečně měl, jen po několika dnech od příletu Hondurasanky jej zhatila razie v Žatci, kde se ženou trávil dny po jejím příletu.

Obžaloba muži klade za vinu, že měl zhruba před rokem a půl v úmyslu nutit ženu k sexuálním službám. „Poškozenou se k tomu snažil přinutit zdůrazňováním skutečnosti, že celosvětově probíhá pandemie nemoci covid-19 a ona bude potřebovat dostatek finančních prostředků k obživě sebe a své rodiny,“ uvedla státní zástupkyně Jana Jelenová. Za obchodování s lidmi hrozí Ladislavovi K. až 12 let vězení. Obžalovaný ale tvrdí, že nic takového se ženou za lubem neměl. „Popírá celý skutek,“ potvrdil obhájce Jiří Kuďousek s tím, že žena sice skutečně přicestovala a byla s Ladislavem K. v Žatci, když tam vrazila zásahovka. Ale za zcela jiných okolností.

O pěstírně v domě nevěděli, rozhodl soud. Potrestal jen Vietnamce, kteří uprchli

Samotný obžalovaný za ohrádkou naznačil, že ze sebe nejspíš nechal udělat „vola“ a žena zneužila jeho zamilovanosti, aby ji dostal do Česka. „Žádnou sexuální práci jsem jí v životě nenabídl,“ tvrdí Ladislav K. „Když mě zatkli a dali přečíst obvinění, myslel jsem si, že je to nějaké neváhej a toč,“ dodal.

Láska z něj vyprchala

Se ženou chtěl Ladislav K. podle jeho slov původně žít v jejím domovském Roatánu. Na karibském ostrově s výraznou českou menšinou přebýval od roku 2018. Bylo to prý mezi nimi zpočátku hlavně o sexu, ale pak se do ní zamiloval a vídal se i s jejími dětmi a příbuznými. „Učila mě španělsky, vařili jsme spolu. Pro mě to byly po dlouhé době nejhezčí 3–4 měsíce,“ řekl Ladislav K. a přiznal, že jí občas dával za společnost peníze. V červenci 2020, kdy už ve světě nějaký čas zuřila pandemie covidu, letěl z Hondurasu repatriačním letem do Česka, aby si tu vybavil nějaké věci. A ona prý nedala jinak, než že za ním později přiletí. Ale najde si tu práci, nenechá se jím živit. „Psala mi, že jí chybím, kdy se uvidíme,“ popsal obžalovaný s tím, že mu také posílala žhavá videa, kde spoře oděná „twerkuje“.

Místo práce hostesky sexuální násilí. Soud řeší případ trýznění na Podbořansku

Ladislav K. jí prý na to konto lehkomyslně navrhl, že by se mohla živit tancováním u tyče v nightclubu jeho známého. Nemyslel to ale údajně vážně, chtěl ji jen dostat do Česka za sebou. „Holku, kterou miluju, bych k tyči v životě neposlal,“ řekl u soudu o ženě, které zaplatil let, zařídil v Česku papíry a zaručil se za ní na ministerstvu zahraničí. „Hezká drobná černovlasá, měla velký výstřih, na hrudníku tetování.“ Tak popsal exotickou krasavici doprovázenou honorárním konzulem policista, který tehdy na Ruzyni kontroloval pasažéry. Na letišti ji už vyzvedl Ladislav K., jeli na covid testy a pak k jeho kamarádovi. „Ukázali jsme jí Žatec. No ono tam moc k ukázání není. Ale zavezli jsme ji do Teska, šli na večeři,“ vylíčil idylicky první dny Hondurasanky v Česku, kdy ji měl podle obžaloby prakticky držet v zajetí.

Když se ho prý ptala, co bude s tou prací, vyšel s pravdou ven, což ji podle všeho rozrušilo. A o několik dní později zažil žatecký dům neobvyklou návštěvu. Před ním stálo odhadem deset policistů. „Já jsem to viděl poprvé v životě. Oni že shánějí nějakého ozbrojeného běžence,“ popsal Ladislav K. s tím, že Hondurasanku sebrali. Od té doby ji neviděl. Nevěděl, co s ní je, policie mu nic nechtěla říct. První dny byl z toho dle svých slov velmi rozrušený. Dělal si výčitky kvůli její rodině, kterou nechala v Karibiku. Po 14 dnech ale našel její nový profil na Facebooku, kde k jeho překvapení publikovala lascivní videa s jinou cizinkou. Když se ji pokoušel kontaktovat, komunikovala velmi mlhavě, na domluvenou schůzku nedorazila. „Láska ze mě pomalu vyprchávala,“ dokončil Ladislav K. „příběh, jak opravdu byl“ s tím, že se doslechl, že později žena odletěla zpět do Hondurasu a má tam čtvrté dítě.

Matce nedokázali, že třásla kojenci hlavičkou. Za mizernou výchovu má podmínku

Ve středu 23. března bude líčení pokračovat výslechem svědků, přehráním telefonických hovorů aktérů případu, čtením znaleckých posudků a listin. Potom senát pravděpodobně odročí věc na květen, kdy se může k soudu dostavit jako svědek i honorární konzul z Roatánu.

Co tvrdí obžaloba

Ladislav K. nejpozději dne 11. srpna 2020 prostřednictvím WhatsAppu v úmyslu sebeobohacení zjednal poškozenou pod příslibem blíže nespecifikované dobře placené práce sexuálního charakteru k odjezdu do ČR 10. října 2020. Tady jí sdělil podrobnosti o zaměstnání, kdy jí v rozporu s předchozí domluvou sdělil, že bude 25 dnů v měsíci provozovat sexuální služby, spočívající mimo jiné i v poskytování orálního a análního sexu bez použití kondomu, kdy bude muset přesně plnit pokyny klientů nočního klubu, kdy nebude mít k dispozici mobilní telefon. A ve zbývajícím čase bude poskytovat sexuální služby nejméně jemu samotnému.

Zdroj: Krajský soud v Ústí nad Labem