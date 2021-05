„Život je vy….nej, není předem vybranej. Musíš bejt připravenej na okamžik nečekanej.“ To léta zpátky zpívali společně rapper MC Hasi s vokalistkou Melisou. Písnička dřívějšího páru z Klášterce nad Ohří na Chomutovsku je doteď na YouTube. V pátek 21. května ale Kristianovi Matimu a Zlatě Štipákové do zpěvu nebylo. Čekali na verdikt krajského soudu v Ústí nad Labem.

Žalovali je z obchodování s nezletilou. Když byla zkraje roku 2019 na útěku z dětského domova v Hamru na Jezeře, poskytli jí azyl u nich v Klášterci. Zprostředkovávali jí sex za poplatek s muži, zejména s Němci, a kasírovali za to eura.

I když oba dva vinu během přípravného řízení a ještě na začátku hlavního líčení odmítali, nakonec dali na obhájce. A podepsali s žalobkyní Simonou Konopáčovou dohodu o vině a trestu. Místo hrozících šesti let tak nakonec domů odjeli s pětiletým a 4,5letým trestem. Výzva k nástupu do vězení dvojici přijde do měsíce, nejpozději do dvou. Oba dva by jistě raději obdrželi pouze výchovný trest, závažnost deliktu to ale vylučovala.

„Podmíněný trest nepřipadal v úvahu,“ potvrdil předseda senátu Martin Parolek. „Té slečně bylo opravdu málo roků,“ dodal soudce s tím, že nezákonné jednání Matiho a Štipákové probíhalo dlouho a „kunčaftů“ bylo příliš.

O tom, že s nezletilou spali za peníze, svědčili v Ústí během líčení dva muži. Tam vypovídala i poškozená, které je dnes 16 let. O její perspektivě nemá soudce iluze. „Svůj život možná nezvládne. Nemůžete za to jen vy, už k tomu měla našlápnuto. Ale tohle jí nepřidalo,“ pronesl Parolek neformálně k dvojici na chodbě.

Už v jednací síni předseda senátu doplnil, že počínání 26letého muže a 24leté ženy bylo nezákonné nejen kvůli nízkému věku poškozené. „Ta činnost by byla trestná, i kdyby jí bylo přes 18 let,“ připomněl soudce, že obchodování s nějakým člověkem za účelem finančního profitu z prostituce rozhodně není v pořádku.