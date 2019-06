Příběh sahá do roku 2014. Branke si tehdy podle rozsudku najal muže, aby pro něj za 200 tisíc korun unesl na Litoměřicku dítě tamního podnikatele. Po rodině by následně Branke požadoval výkupné. Oba muži si vyměňovali e-maily. „Co kdybych vám dal za osmihodinový únos 200 tisíc?“ stojí v zadržené komunikaci, jejímž autorem je podle znalců právě Branke.

V dalších zprávách jsou i přesné instrukce. „Dorazíte, zjistíte, do jaké školy chodí děti, kam do práce manželka, druhý den hned po ránu odvedete práci a po termínu (který dohodneme) vás vyplatím. Nabízím dlouhodobou spolupráci s mnohem většími provizemi,“ napsal dle znalců Branke potenciálnímu únosci. Ten se ovšem před provedením psychicky zhroutil a Brankeho udal na policii.

Branke od začátku autorství zpráv odmítá, do jeho schránky se prý někdo naboural. Znalci jeho tvrzení odmítli. Čtyřiatřicetiletý Branke nyní žádal soud o revizi znaleckého posudku z oboru forenzní lingvistiky i výpis IP adres. „Chtěl bych soud požádat o to, zda by revizní posudek nechali udělat. V tom původním je tolik chyb, přitom to byl jeden z klíčových důkazů, který mě odsoudil na deset let do vězení,“ řekl u soudu Branke.

Jeho obhájce pak přidal i argument o samotném obsahu určitých e-mailů. „V důkazní komunikaci, jejímž autorem měl být odsouzený, se pokyn k únosu dětí nenachází, pouze dotaz, jestli únosce má děti. Vyšly tedy najevo nové skutečnosti i důkazy, které mohou mít vliv na výsledek soudního řízení,“ řekl advokát.

Soud byl však jiného názoru. „Žádné nové důkazy předloženy nebyly, jde pouze o zpochybňování důkazů již dříve provedených,“ odůvodnil zamítnutí soudce Jiří Bednář.

Zamítnutí obnovy procesu je už druhým zmařeným pokusem, kterým se Branke snaží dostat z vězení. V roce 2015 se navíc proti rozsudku krajského soudu odvolal k vrchnímu soudu, jenž věc zamítl. Branke pak podal dovolání k nejvyššímu soudu, i ten ale věc shodil ze stolu.

