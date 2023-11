/FOTO/ Vzal přítele věci a vyhodil mu je z okna bytu v sedmém patře. Kuráž si dodal asi alkoholem. Tímto svérázným chováním řešil jejich vzájemné spory, které vygradovaly ve středu v pravé poledne. Muž, jenž se lečí na psychiatrii, skončil nakonec na záchytce v Teplicích.

Na Severní Terase létaly věci z okna. Dva kamarádi se tam nepohodli. Neshody museli řešit strážníci i policisté. | Foto: MP Ústí nad Labem

„Italským kamarádstvím“ ve Višňově ulici na Severní Terase v Ústí se zabývali strážníci i policisté. „Dostali jsme telefonické oznámení, že někdo ze sedmého patra vyhazuje z okna na chodník různé věci,“ řekl zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labe Jan Novotný.

Před bytem strážníci a policisté narazili na muže středního věku z Děčína, který si chtěl u svého kamaráda vzít nějaké svoje věci. K tomu ovšem už nedostal příležitost, protože mu je kamarád začal vyhazovat z okna. „Muž u svého kamaráda přespával, měli prý nějaké neshody.“

Na místo přijeli i záchranáři, které si zavolal sám iniciátor „leteckého dnu“. „Vzhledem ke skutečnosti, že dotyčný je pacientem psychiatrického oddělení, byla na žádost zdravotníků provedena asistence při převozu muže do Masarykovy nemocnice,“ dodal Novotný. Tam se ale moc dlouho neohřál. „Po vyšetření rozhodl zdravotní personál, že muž bude převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Teplicích,“ sdělil Novotný. Transport se opět neobešel bez asistence mužů zákona. „Jelikož by hlídka čekala na nemocniční sanitku Masarykovy nemocnice cca 1 hodinu, a to kvůli vytíženosti vozidel záchranářů, tak jsme použili k převoz hříšníka naši sanitku z Krásného Března,“ vysvětlil zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labe Jan Novotný.

Zdroj: PČR