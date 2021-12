Na akci s krycím názvem Zbojník spolupracovali Češi s britskými kolegy z Nottinghamshire Police. „Organizovaná skupina osob měla minimálně od roku 2019 nabízet v Ústeckém kraji údajně dobře placenou legální práci ve Velké Británii,“ popsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Obvinění vyhledávali lidi ze slabých sociálních a majetkových poměrů. Soustředili se zejména na osoby s minimálním sociálním zázemím, které neměly žádné blízké příbuzné. Tedy u nichž byl předpoklad, že je nikdo nebude postrádat.

Na zem, ukaž ruce! Zakuklenci vtrhli k vařičům, některé tahali z postele

K nekalostem docházelo v okolí britského města Nottingham, jejich obětmi měli být minimálně čtyři muži a jedna žena. Pracovali, ale peníze šly otrokářům. Ti zároveň měli ženu nutit k prostituci, její sexuální služby měli dokonce nabízet na internetu.

Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí na Labem. Všech pět osob je ve vazbě. Za obchodování s lidmi a kuplířství hrozí třem obviněným tresty od pěti do dvanácti let, zbylým dvěma obviněným hrozí tresty od dvou do deseti let.