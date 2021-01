Pátrání se odehrálo v polovině ledna zhruba hodinu po půlnoci. Tehdy strážníky upozornil telefonát, že v Jeseninově ulici se někdo vloupal do letní kuchyně.

"Po příjezdu hlídky na místo se zde již nacházela i hlídka Policie ČR, která strážníkům udala popis možného pachatele a jeho oblečení, který získala od oznamovatele. Na místě byly zjištěny stopy ve sněhu, které zřejmě patřily pachateli, a po kterých se obě hlídky vydaly dotyčného stíhat," popsal začátek pátrání Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem. Za plotem muži zákona našli odhozenou šusťákovou bundu, která podle popisu patřila pachateli.

Našli tam také stopy ve sněhu, vedoucí do obydlené části Střekova. "Po těchto zjištěních se hlídky rozdělily a začaly projíždět přilehlé ulice se zaměřením na dopadení možného pachatele. Při projíždění ulicí Kojetická si hlídka strážníků všimla neznámého muže menšího vzrůstu, odpovídajícího popisu hledaného. Ten vyšel zpoza zaparkovaných vozidel a mířil do ulice Švabinského. Hlídka pojala podezření, že by se mohlo jednat o možného pachatele a na křižovatce ulic Kojetická - Švabinského jej zastavila," uvedl Jan Novotný.

Dotyčný však neměl u sebe žádný doklad, kterým by mohl prokázat svou totožnost. Údaje hlídce nadiktoval a ta je následně ověřila v informačním systému. "Jednalo se o muže středního věku z Ústí nad Labem," dodal zástupce ředitele strážníků. Zadrženého si následně převzala k dalšímu šetření republiková policie.