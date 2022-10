Na videu je nejasně a z dálky vidět agresivní muž, který pokřikuje na postavy kolem sebe, do něčeho bouchá a kope. Dokonce se ozve silná rána, a hlas autorky videa to komentuje nevěřícně s tím, že ho strážníci nechávají být a odjíždí. Video není nijak kvalitní, zachytil ho starší telefon, byla noc a mlhavo.

„Mně to připadalo, že před ním strážníci ustupují. On jim rukou bouchal do auta a pak nakopl popelnici. Sprostě jim nadával, bylo to opravdu šílené. Když odjeli, začal bouchat do aut. Lidi, kteří se vyběhli podívat, jestli mají auta v pořádku, napadal také. Byla jsem od něj docela daleko, ale jít z práce, co by mi asi tak udělal,“ zlobila se autorka videa, která si přála zachovat anonymitu kvůli své bezpečnosti.

„K nějakým incidentům tady dochází neustále. Každou chvíli někdo jiný. Ale tohle bylo fakt hodně. Vycházeli i místní Romové a zlobilo je to. Říkali, že přesně kvůli tomuhle potom na ně ostatní koukají jako na odpad. Byli pěkně naštvaní. Mě prostě rozčiluje, že mají policisté a strážníci v mnohém svázané ruce, je potřeba změnit zákony,“ myslí si.

Dvojí zásah

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného tu byli strážníci vlastně dvakrát, kvůli dvěma incidentům. V prvním případě strážníci vyrazili do Drážďanské ulice. „Zde u zastávky MHD ležel na zemi pod lavičkou muž středního věku, bytem v Kladně, v silně podnapilém stavu. Dotyčný po probuzení odmítal jakoukoli pomoc jak od zdravotníků, tak i od strážníků. Hlídka muže posadila na lavičku a poté mu dala dýchnout. Naměřila mu 2,35 promile alkoholu v dechu,“ poznamenal.

Na místo dorazila podle svého mluvčího Prokopa Voleníka i záchranná služba. „Muž byl bez zranění, ale míra alkoholu byla veliká. Ani po delší době nebyl schopen chůze, neustále padal na zem, lezl po čtyřech po silnici a hrozilo, že by se mohl zranit, proto jsme ho nakonec převezli do Masarykovy nemocnice," popsal.

Ve druhém případě hlídka vyjížděla k ničení cizího majetku. Strážník, který obsluhoval kamerový systém, si totiž na jedné z kamer všiml muže, který u podchodu vlakového nádraží v ulici 1. Máje demoloval zídku. Na místo vyrazila hlídka strážníků, která ve Svádovské ulici muže zadržela. Ukázalo se, že vandal středního věku z Trmic je známá firma. Na dotaz hlídky, proč u nádraží zničil zídku, vylíčila strážníkům rovněž přítomná přítelkyně dotyčného, že si její přítel potřeboval jen vybít zlost. Tu si pak vybíjel i na popelnicích a garážových vratech, do kterých vztekle kopal. Po zadokumentování události městská policie 3. října kontaktovala Správu železnic, aby odhadla škodu na poničené zídce. Ta činí zhruba 15 až 20 tisíc korun.

Prostor i po skončení šetření monitorovala městská policie kamerovým systémem, zda dotyčný odešel domů a v ničení majetku nepokračuje. „Vzhledem k výši škody, kterou zmiňovaný napáchal, bude případ předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Služební auto ani hlídka strážníků nebyly při řešení události nikým napadeny. Záznam bude součástí vyšetřovacího spisu, proto jej do uzavření šetření nemůžeme poskytnout,“ informoval.

Lokality kolem Svádovské ulice nemají valnou pověst. Místní radnice – oblast spadá pod neštěmický obvod – má na vypořádání se s nimi jednoduchý recept, ale potřebovala by na to mnohem víc peněz. Dosavadní neštěmická starostka Yveta Tomková totiž roky bojuje, aby město odkoupilo takové domy, které zneužívají obchodníci s chudobou a sestěhovávají do nich problémové lidi. „Podařilo se nám to ve Veslařské ulici, dneska by z domu byla ubytovna. Výkup je jediný recept, jak získat zpět kontrolu nad tím, kdo a kde bude bydlet,“ zopakovala starostka Tomková.