Tahle dvojka chtěla do cizího bytu v Krásném Březně. Policie pátrá po totožnosti

Dva muži se pokoušejí proniknout do bytového domu, nakonec se jim to podaří. Vycházejí po schodech, zatímco je kamery sledují na každém kroku. Stejně jako později jejich kvapný odchod. Policie je podezírá z toho, že se chtěli vloupat do jednoho z bytů.

Podezřelí z pokusu o vloupání v Krásném Březně | Foto: reprofoto: Policie ČR