/FOTOGALERIE/ Strážníci při kontrole průjezdnosti pro hasičskou techniku sázeli pokuty. Ve středu večer během dalšího kola akce Tři metry k životu, tentokrát na sídlištích Všebořice, Bukov a Pod Holoměří.

„I přesto, že jízdy se pravidelně opakují a veřejnost je o těchto kontrolách informována, řidiči ve velkém počtu případů opět zaparkovali v rozporu se zákonem o silničním provozu,“ uvedl zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

„Tentokrát jsme zjistil celkem 297 špatně zaparkovaných aut. Většinou to byly přestupky jako porušení zákazu vjezdu, stání v křižovatce a samozřejmě samotné nedodržování zákonem stanovené průjezdnosti. Tentokrát jsme už za stěrač nedávali leták, upozorňující na přestupek, kterého se řidiči takto zaparkovaných vozidel dopustili, ale rovnou výzvy o spáchaném přestupku,“ dodal Novotný.

Aby hasičská technika mohla projet k případnému zásahu, musí mít volný jízdní pruh nejméně tři metry široký. Není to pouze o hasičské technice, ale týká se to i sanitek zdravotní záchranné služby. Ty se do některých ulic ani nedostanou, a člověka, který potřebuje akutní lékařské ošetření nebo je v ohrožení života, přenášejí zdravotníci na zbytečně velkou vzdálenost ve chvíli, kdy jde doslova o vteřiny.

