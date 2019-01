Ústí nad Labem - Policie slaví úspěch. Po intenzivním pátrání v pátek před třetí hodinou odpoledne v herně Eso na Mírovém náměstí dopadla násilníka, který od středy přepadal seniorky v jejich bytech na Severní Terase.

Možná podoba pachatele. | Foto: Policie ČR

Za tři dny stihl okrást celkem sedm žen ve věku od 70 do 90 let, které připravil dohromady o deset tisíc korun. Všechny peníze gambler naházel do výherních automatů. Lupiči nyní hrozí až desetileté vězení.

Ústecký policejní ředitel Vladimír Danyluk uvedl, že lupič přepadl tři ženy ve středu, tři ve čtvrtek a v pátek jednu seniorku na Střekově. Celkem třikrát seniorkám vyhrožoval nožem.

„Muž se vydával za poštovního doručovatele. Využil vždy toho, že seniorka otevřela dveře bytu, aby převzala zásilku. Zatlačil ji dovnitř a chtěl peníze," dodal Danyluk.

Když peníze z posledního lupu prohrával na automatech v herně Eso, byl zadržen. „Chodil k nám do herny zhruba jednou týdně. Hrál všude možně, nejen u nás. Choval se slušně, ptal se mě, zda mám nakoupené dárky na Vánoce. Byl to pro mne šok, když jsem se dozvěděla, co se stalo," uvedla pro Deník zaměstnankyně herny.

Policisté pořádali na lupiče doslova lov. Pátrání se zúčastnily desítky policistů, zmobilizována byla také kriminálka. „Během pátku se do pátrání zapojilo také 16 strážníků," uvedl Jan Novotný z ústecké městské policie.

„Zadržení muže, na kterého navrhneme uvalení vazby, je důkazem, že policie funguje. Jsme rádi, že tato noční můra zmizela tak rychle, jak se objevila," dodal Danyluk.