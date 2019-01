Ústí nad Labem - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se zabývá postupem policie v případu unesených dětí z Litoměřicka. Podle mluvčí inspekce Radky Sandorové prozatím zkoumá všechny dostupné podklady.

Údajného únosce dvou dětí přivezli policisté k ústeckému soudu | Foto: Foto: Deník/Karel Pech

Šestnáctiletý chlapec a o tři roky mladší dívka strávili deset dní ve speciálně upravené garáži v ústecké čtvrti Střekov. Našli je až chlapcovi rodiče. Policejní hlídka přitom byla v areálu už večer předtím.

VYHODNOCUJÍ INFORMACE

"Ve věci inspekce do této chvíle neobdržela žádný podnět, na základě vlastní činnosti se případem standardně zabývá. Příslušníci vyhodnocují doposud dostupné informace s událostí spojené," řekla Sandorová. GIBS podle ní vyhodnocuje informace, které se týkají celého případu, od chvíle zmizení dětí do jejich nalezení.

Děti zmizely 28. srpna. Garáž, v níž byly vězněny šestatřicetiletým recidivistou, našli chlapcovi rodiče minulou středu 7. září. Policie v úterý přiznala, že v areálu garáží byla hlídka už večer předtím, tedy 6. září.

Místo, kde jsou drženy, chlapec zašifroval do dopisu, který únosce poslal jeho rodičům. Obsah dopisů zkoumali rodiny i písmoznalci. Řada slov byla opakovaně přeškrtaná a přepsaná.

"Slova dávala význam střecha, střela, Střekov, současně probíhalo pátrání na Střeleckém ostrově. Večer dostáváme informaci od rodiny, že relevantní má být opravdu Střekov. Kolem desáté hodiny večer probíhá prověrka na místě v areálu garáží. Děti nebyly nalezeny. Nic nenasvědčuje tomu, že se tam v tu dobu nacházejí," řekl už dříve náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák.

PRÝ NEPODLOŽENÉ DŮKAZY

Postup policie kritizují jak oběti únosu, tak jejich rodiče. Chlapcův otec už dříve řekl, že policie nebyla k jejich pátrání příliš vstřícná a ke střekovským garážím nechtěla hlídku poslat.

"Volali jsme na linku 158 a požádali jsme o přepojení na policii Střekov. Ta nejdříve nechtěla poslat hlídku, neboť jsme údajně měli nepodložené důkazy. Nakonec hlídku poslali," řekl deníku Právo otec.

Z nečinnosti obvinila kriminalisty i unesená dívka. "Bylo to hrozné šílenství a nikomu to nepřeju a policii nesnáším - nezachránili nás. Jeho rodiče nás zachránili, akorát policisté nás dostali ven, ale nechtěli přijet, proto nesnáším policii, protože by nás tam nechali umřít," napsala na sociální síť Facebook.

Kriminalisté potvrdili, že podezřelým je majitel garáže na Střekově. Je jím šestatřicetiletý recidivista, který byl už před lety odsouzen za pokusy o únos malých dívek na Českolipsku. Okresní soud v České Lípě ho potrestal sedmi lety vězení.

Tehdy třiadvacetiletý recidivista z Hejnic na Liberecku se na své zločiny vyzbrojil plynovou pistolí, nožem, pouty a slzným plynem. Tvář si maskoval kuklou. Sedmileté dívky se zmocnil ve spánku, chtěl ji věznit v připraveném úkrytu. O tři roky starší děvče si vzal jako rukojmí a její matce hrozil únosem, pokud nedostane peníze.

Muži nyní hrozí až osm let vězení. Čelí obvinění z vydírání, zbavení osobní svobody, ohrožování výchovy mládeže a šíření pornografie. Soud ho už o víkendu poslal do vazby.