Pěchová si nechala lhůtu na případné odvolání. Senát uvažoval dokonce o vyšším trestu, nakonec ale dal na státního zástupce, který navrhl 6 let. Jediná polehčující okolnost byla dosavadní bezúhonnost ženy. Přitížilo jí, že se nedoznala a neprojevila lítost. Soud neobměkčila ani závěrečnými slovy. „Ať to bude jakkoli, situace mě velice mrzí a udělám maximum. Klidně odpřísáhnu, že se to nebude opakovat. Žiju pro své děti a udělám cokoli, abych pro ně byla plnohodnotnou matkou. Pokud možno na svobodě,“ řekla Pěchová.

Žena podle soudu zamýšlela zabít loni exmanžela proto, že chtěl jejich dnes 5letého syna do střídavé péče. Bývalému přitom říkala Mengele. Pikle k jeho likvidaci kula s tehdejším přítelem Vladimírem L., který jí měl zajistit smyšleného nájemného vraha „Vasila“. Balamucením oddaloval konec vztahu, vážně to nemyslel. Když zločin nakonec hodlala udělat sama, Vladimír L. se zalekl, že by byl za spolupachatele, a oznámil to policii. „Když o tom začala mluvit, bral jsem to nejdřív na lehkou váhu. Ale mluvila o tom čím dál víc. Byla tím až posedlá,“ popsal Vladimír L.

„ZA JEJÍ MYŠLENKY JSME JI NEODSOUDILI“

Soudkyně Halka Lacinová připustila, že podobné myšlenky, jako měla Pěchová, někdy ženy i muži se společnými dětmi po rozvodu mají. Ale nejdou tak daleko jako obžalovaná. „My ji neodsoudili za její myšlenky, ale za to, co začala realizovat následně,“ ozřejmila soudkyně. „Kdyby její expartner nebyl pouze manipulativní a jednoduchý, jako byli všichni muži, které si vybírala, tak by ho třeba skutečně zabila,“ dodala Lacinová.

Podle státního zástupce Vladimíra Jana dokazování jednoznačně prokázalo, že se Pěchová dopustila jednání popsaného obžalobou. Její ambici zlikvidovat exmanžela považoval za vážnou. „Nejednalo se o nějaké povídání,“ dodal Jan. Zásadním důkazem byla zajištěná komunikace o přípravě vraždy na Messengeru. „Je z ní zcela zřejmé, o co mělo jít,“ uvedl Jan. Za zločin mohla Pěchová dostat podle jeho právní kvalifikace 12–20 let, to ale Jan považoval za nepřiměřeně přísné vzhledem k fázi příprav a naivitě ženy. Navrhl tak mimořádně trest snížit.

Obhájce Pavel Děrka chtěl pro klientku zproštění obžaloby. Tak daleko, aby připravovala vraždu, podle něj nebyla. Prostě řešila problémy s péčí o syna a expříteli řekla, že kvůli jeho otci nikdy nebude mít klid. Pokud se z toho Vladimír L. dovodil, že chtěla exmanžela zlikvidovat, byla to podle obhájce jeho konstrukce. „Taková formulace je adekvátní a zcela běžná vzhledem k jejich předchozím sporům,“ doplnil Děrka.

Svědčil i sám exmanžel obžalované, 38letý Jan P. „Neměla kam jít,“ popsal, jak k němu před několika lety přišla s dítětem z prvního manželství. „Celkově neshoda,“ popsal důvod jejich rozvodu a zmínil, že je s ní dlouhodobě velmi těžká dohoda ohledně společného dítěte. O tom, že si sjednávala někoho na jeho likvidaci, se Jan P. dozvěděl, až když mu loni Vladimír L. řekl, že s tím jde na policii.

Společnou výchovu syna si na Pěchové musel Jan P. vymínit dříve na soudu. Právě do jeho proběhnutí se ho chtěla zbavit. Na 5letého syna mají neshody neblahý dopad, už teď má problém s mluvením. „Střídavkou“ chtěl Jan P. zajistit, aby z dítěte vyrostl normální člověk. Pozitivně to hodnotí i soudkyně. „Je zcela v zájmu dítěte mít oba dva rodiče,“ řekla Lacinová. Pěchová se chovala podobně nepřiměřeně k svému prvnímu manželovi a otci jejího prvního syna. Ten se tehdy dítěte radši vzal, než aby s ní bojoval.