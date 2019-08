V parku ve Varnsdorfu mladíka zabil 21letý Jiří Nosek, podle policie mu bodl nůž s čepelí dlouhou 20 centimetrů do jater. Dominik na místě vykrvácel.

Znalecký posudek označil Noska za schizofrenika, v době činu za nepříčetného a státní zástupkyně tak trestní stíhání zastavila. Místo vězení za surovou vraždu tak Nosek putoval do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Hrozilo mu přitom až 18 let za mřížemi.

Ošetřující lékaři v Horních Beřkovicích ovšem zjistili, že Nosek není nemocný tak, jak znalecký posudek vypracovaný psychiatrem Michalem Hesslerem uváděl. „V průběhu ochranného léčení, které bylo zdejším soudem uloženo, byly zjištěny skutečnosti, které důvodně zpochybnily původní závěry znaleckého zkoumání. Jiří Nosek se nechoval způsobem, kterým by se choval v případě, že by měl diagnózu, která byla stanovena doktorem Hesslerem. Reagoval odlišně i na medikaci,“ vysvětlil soudce Jiří Blažek.

Soud si proto nechal zpracovat revizní ústavní posudek z Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. „Z něho jednoznačně vyplynulo, že původní závěry znaleckého zkoumání nebyly správné a že zde nebyly dány podmínky pro zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. Z tohoto důvodu soud obnovu povolil,“ doplnil soudce.

Jaroslav Berger, otec zavražděného mladíka, k obnovení procesu

Znalci v novém posudku vyloučili, že by Nosek trpěl schizofrenií. „U posuzovaného jsme zjistili poruchu osobnosti a škodlivé užívání návykových látek, kritéria schizofrenie ale nesplňuje. Má trvalou touhu někomu ublížit, pobyt na svobodě je nebezpečný kvůli vysoké pravděpodobnosti opakování svého jednání,“ píše se v revizním znaleckém posudku.

Je tak možné, že vrah před dvěma lety svou údajnou duševní poruchu před znalcem pouze předstíral. Konfrontace původního a nového posudku ovšem už není možná, psychiatr Hessler před několika měsíci zemřel.

O vrahově příčetnosti v době činu byl od začátku přesvědčený otec zavražděného mladíka Jaroslav Berger. „Svědek potvrdil, že vrah řekl mému synovi už hodinu před vraždou, že ho zabije. Hodinu měl tedy na to, si to rozmyslet. Počkal si, až Dominik půjde domů a v parku ho zabil. Obnova řízení mi syna sice nevrátí, ale satisfakce tady je. Možná je to i pro ostatní neřády výstraha, že si mají dávat pozor, co dělají,“ řekl před jednací síní po vynesení usnesení Berger.

Nosek je nyní stále v psychiatrické nemocnici. „Až usnesení nabyde právní moci, věc se vrátí do přípravného řízení a pan obviněný bude z ochranného léčení propuštěn. Lze předpokládat návrh na jeho vzetí do vazby,“ dodal soudce.